近几个月关闭的夕阳店铺特别多，其中不乏书店、小贩摊位、鞋匠等。这些店铺不少曾有过辉煌岁月，例如有80年历史的荷兰村杂志摊，在鼎盛时期曾摆卖超过7000种世界各地的杂志。

随着经济环境改善、科技愈为发达，现代人的物质生活日益丰富，生活方式也随之改变。例如，越来越多人选择到餐馆用餐，而较少光顾小贩中心；物品坏了就扔掉买新的，而不是选择修补。科技的进步让人们通过一部手机，便能获取海量的书籍与资料，实体书店在这迅速便捷的科技世界处于下风。

社会的种种变迁和人们生活方式的改变，让这些店铺一间接一间地倒闭，令人惋惜。

记得小时候，我喜欢到楼下的小吃店买彩色的风琴饼（Kuih Piring），酥脆的饼入口即化，甜味在舌尖上散开。可是，这类小吃店越来越少，想找到这样的美味小吃只能上网搜索。难道我们只能眼睁睁地看着这些店消失吗？

近年来，政府一直致力于协助夕阳行业。要求存，除了靠资助，也须要跟上社会的脚步，提供更符合现代人需求的产品。

本地一些小贩在冠病疫情之前，逐渐往夕阳行业走去，但疫情迫使改变，不少小贩加入网络送餐平台，有的甚至开设直播间推广产品，勇于探索新途径，不但得以维持生计，甚至获取更高利润。

组屋楼下的缝纫店、五金店、小卖店等都属于夕阳行业。由于规模小，这些店铺很难得到广泛关注，一旦老顾客不再光顾，便面临倒闭危机。因此，本地人对这些夕阳行业的支持，才是它们继续存在的最大助力。

网购确实带来很大的便利，但实体交易带来的人情味，却不是科技所能给予的。希望本地人能够有意识地支持夕阳行业，让它们能够继续生存下去，甚至有朝一日能够以“朝阳”的姿态重现。