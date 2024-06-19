齐心协力提升低收入家庭

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于6月5日刊登的翁佳仪同学投函《家庭经济差等于人也差劲？》：

我们感谢翁同学的投函。

我们同意翁同学的观点，即不应因收入差距而歧视他人。许多新加坡人在新加坡携手前进（Forward Singapore）运动中，表达了他们希望新加坡成为一个充满爱心和包容性的社会的愿景。这意味着，无论社会经济地位如何，都要相互尊重，和具有同理心。

社会服务人员指出，许多低收入家庭正在竭尽全力改善生活。特别是这些家庭往往面临多重、相互交织的挑战，使他们更难改善自己的处境。从整个社会的层面来讲，我们能做的就是齐心协力，帮助他们努力创造更美好的未来。

政府采取社会赋能（social empowerment）的做法，即加强低收入家庭的能力，使他们能够规划自己走向稳定、自力更生，并最终实现社会流动的道路。例如，根据提升版社区联系（ComLink+）计划，家庭导师和友伴义工会引导每个家庭制定行动计划，以帮助他们满足需求和实现长远目标。这与满足即时需求的临时社会援助不同。

许多社会人士和企业也挺身而出，与政府合作，加强低收入家庭的提升能力。他们通过当义工、捐赠，甚至制定计划来满足不同的需求。大家可以在提升低收入家庭方面发挥作用，并希望有更多新加坡人加入我们的行列，例如以尊重和同理心对待每个人，以及加入志愿者关爱网（MSFCare Network）成为义工。

社会及家庭发展部

社会流动与服务整合司司长

刘冠明