交流站：世界很烂，灿烂的烂！

相信不少华文教师都听过学生对自己说：“老师，我的华文很烂。”我不知道，在听到学生这么对自己说时，教师内心有何感想，他们又是如何回应学生。我呢，当年内心翻江倒海，外表淡淡地回应学生：“灿烂的烂！没有人希望自己的华文是腐烂的烂，那太臭了！每个人都希望自己的华文是灿烂的烂，那太美了！对吗？” 这是一种“心对心”的唤醒与鼓励，我希望在学生心灵中播下“终身学习与成长”的种子。

从此以后，学生的这一句“我的华文很烂”，就如同佛家禅宗“参公案”的“话头”一样，在多个人生场合在我心灵中浮现。然后，有一天，在早晨静思的时候，另一句广告词就在脑海中浮现：“心有多大，舞台就有多大。” 接着，我的心又把两句话融会贯通起来：“心是腐烂的，看什么都是腐烂的；心是灿烂的，看什么都是灿烂的。”

在写这篇文章之前，无意间瞄到网络媒体报道，说不知道哪门子的科学家们设计了“世界末日钟”，他们煞有介事地计算，到2024年非常接近“世界末日”。其实，用上述的“话头”来表达，那就是：“2024年很烂！”或是直接地说：“世界很烂！”

这个世界到底是腐烂的烂，还是灿烂的烂，难道是“世界末日钟”计算得出来的吗？人生的一切难道都可以量化为数字吗？人难道可以把自己的命运都归咎于外部环境吗？人难道不可以通过把握生命内部的资源，来改变生命外部的环境吗？人类在进化的道路上，难道不是一次次在逆境中化险为夷，才走到今天的吗？

纵观地球生命舞台的历史，天地万物经历了一次次的物种大灭绝，不可计数的物种在这个过程中消失了，人类也不例外。目前存活在地球生命舞台上的“智人物种”，是在30万年前才登上地球生命舞台来表演的，而智人物种的所有兄弟姐妹，在300万年的人类进化史上，都已经一一鞠躬下台了。智人物种是地球生命舞台上孤零零的一个物种，赫拉利《人类简史》如是说。

然而，笔者也从中领悟到，智人物种是上天特别眷顾的物种。上天特别眷顾智人物种是一回事，智人物种是否特别眷顾自己又是另一回事。如果不是，那恐怕是自作孽，不可活，上天也只能摇头叹息啊！

“一个人改变了中国”的巨人孙中山，为世人如是描绘宇宙进化的三大时期。一者、物质进化时期，从宇宙大爆炸到地球上出现生命；二者、生物进化时期，从38亿年前到300万年前人类出现；三者、人类进化时期，300万年前至今。孙中山说：禽兽进化法则是“弱肉强食，适者生存”，人类进化法则是“互助互爱，世界大同”。

笔者慨叹：人类心灵还没完成从禽兽到人类的进化，虽然他的身体早已经是人类的样子。

借用冰心《繁星·春水》里的诗句来结尾：人类啊，相爱吧！我们都是走向同一个目的地的长途旅客。用冰心的心来看这个世界：世界很烂，灿烂的烂！不是吗？