交流站：轮椅用户购票难：包容社会还有多远？

这些年来，经常听到我国要打造一个包容性社会，提醒国人要多关注特需群体。究竟我们离包容性的温馨社会还有多远？

小女儿和F是志趣相投的老同学，经常相约参观美术馆、博物馆。今年她们俩约好要去欣赏一场音乐演出。F是位特需人士，出行得借助轮椅。F提议由她订购音乐会门票。没想到这次的订票经历，让F感到十分沮丧和难过。

F向售票单位说明，她须要预订轮椅座位和陪同座位。对方要她出示医生证明书以证明她确实是残障人士。F问及理由，对方回复是要制止人们滥用轮椅座位。F认为这看起来有理，其实是大大地伤了体障者自尊心。试想：有身体健康的人愿意坐着轮椅出行吗？从家里出发到音乐厅，要考虑的方方面面很多，比如所经之地是不是设有无障碍走道？若是遇上风雨天还要提早出发。再说，如果不是热爱音乐，又有谁愿意舟车劳顿、坐着轮椅到那么远的地方听音乐。

F把内心的感受化成贴文发表在脸书上，没想到一石竟激起千层浪。看到贴文的网友无不替F打抱不平，好多网友也分享自己是轮椅用户而遭白眼的经验。有位海外网友分享的经验，更让我们觉得特需人士在日常生活中遭遇的不公与歧视。

那位海外网友因患有罕见的脊椎病，得靠轮椅出行。上大学时希望能申请住在学校宿舍。他把历年来看医生的报告及医生证明书，同申请表格呈给负责人。

负责人要他向医生再要一份证明，以证明他的病是永远治不好的。那位网友一听，马上泪崩。他说：我积极配合治疗，希望有朝一日能把病治好，不必依靠轮椅度日。如今，竟然要我的医生证明我的病永远治不好。他当场取回申请书，头也不回地离开。

F的贴文引起广泛的注意。有关售票单位主动与她联系，她终于成功购得门票。希望F和小女能享受一场音乐盛宴，让她忘却不愉快的购票经历。

所谓“一人一点心，社会更温馨”，希望每个人都能改变心态，摒除歧视，从关心身边的人做起。无论是在职场、社区，尽自己微薄的力量，一起打造更有爱心、更富有包容性的温馨社会，协助更多特需人士，让他们过正常人的生活。