交流站：别让毒品夺走我们的未来

在伦敦街头的一家咖啡店外，我们几位新加坡女生曾经遇到一名乞讨的男子，突然摇晃着手中的纸杯，冲我们喊道：“你们有大麻吗？给我大麻！”这一幕不仅让我们感到震惊，也有些不安。

大麻在英国被列为B类毒品，属于违禁品，但经过欧洲朋友的科普后，我才知道常在伦敦的大街或公园闻到的刺鼻气味，其实就是大麻味。一些人形容它像臭鼬的味道。每年4月20日，海德公园会聚集上千人，参加“420”大麻庆祝活动，公然吸食大麻，借以抗议大麻非法化。这种公然挑战法律的做法，令人质疑英国的执法力度和决心，应该也是让毒品问题在英国继续蔓延的关键因素之一。

新加坡向来严厉执法，让社会安全有保障，但英国的经验提醒我们，对毒品的管制不能松懈，执法力度和政治决心须强有力并坚定。

在新加坡，走私大麻、电子烟被抓捕的新闻时有所闻。在家种植大麻、在校园里售卖大麻或电子烟，早已不是奇事。吸毒低龄化以及电子烟的普及，对我国构成严峻挑战。吸电子烟的问题在我们年轻一代身上尤为严重，有的甚至在小学就接触电子烟。

电子烟的危害虽比毒品轻，但也不容小觑。除了健康问题，电子烟还可能促使青年尝试吸烟或吸毒。与合法且受监管的香烟不同，电子烟的使用更为隐蔽，学生常在封闭空间如学校厕所吸，导致其他人无可避免地接触到二手烟。

青少年可能因压力、同伴影响或好奇而接触电子烟和大麻。为预防青少年染上这种不良习惯，青春期的他们须要安全的空间来讨论这些问题，并得到正确引导。家长应多提供情感支持，关注孩子是否受到同伴压力的影响，避免无谓指责。

公共教育也扮演着关键角色，例如教育公众识别各种包装得花里胡哨的电子烟，以及如何辨别虚假推销信息。如果缺乏识别大麻和电子烟包装、图案和名称等的能力，很容易误吸、误买，后果就不堪设想。

一般上大家都怕惹事，多一事不如少一事，所以即使看到或知道有人吸电子烟或大麻，都缺乏干预的勇气。这种态度可能会无意中助长吸烟、吸毒的风气，一旦上瘾就会越陷越深。我们该如何鼓励或帮助他们趁早寻求帮助，而不仅仅依靠执法人员？我们应当探讨社会如何发挥监督作用，既要给他们机会改过自新，也要积极地扶他们一把。

新加坡内政部从今年起，设立毒品受害者纪念日，旨在提醒人们毒品所带来的深远危害；不只嗜毒者本身会深陷毒海而难以自拔，他们的家人，尤其是年幼的孩子，也会连带受到影响。毒品的危害还会影响社会甚至整个国家，比如缉毒警察，在执行任务时可能面对生命危险，若遭遇不幸，他们的家庭也遭连累。尽管新加坡的情况没那么严重，但也不能辜负在禁毒斗争中默默守护着我国安宁的无名英雄。

大麻和电子烟的泛滥被比喻为现代鸦片战争，提醒我们不要忘记历史教训。毒品受害者纪念日和6月26日的国际禁毒日也是对我们的警醒。为打造更安全、更健康的新加坡，保护每个人，尤其是年轻一代，免受毒品侵害，全国上下必须同心协力坚决对电子烟和毒品说不。

作者是伦敦大学学院国际社会与政治学的新加坡学生