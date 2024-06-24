交流站：生活费高是因为租金贵

某天早上9时到国大医院做身体检查，中午到附近食阁吃午餐，叫了马来杂菜饭，给了10元，收银员拿了钱，嘴里呢喃着，由于太吵，我没有反应，等他找钱。没多久，他用英语大声说：“10元3角！”

我愣了一下，再拿出5元给他找。吃着午餐，心想一定是我点的那片鱼比较贵。过后在食阁走一圈，发现主食只有鱼圆面，以及二菜一肉的菜饭是3.80元，其他一般都是5.90元以上。再想想，这里是医院，一般人是看了医生顺道来用餐，医药费都已经很费心了，一个简单午餐也得花10元。

之前，偶有听到其他医院餐饮收费过高的投诉，如今也领受到了。同样是一杯咖啡，我付了1.60元， 没多远的国大工程系餐厅只要1.10元。这是不是租金的问题呢？这里有一个小建议，政府给国人大量的医疗津贴，为什么不也给在政府医院提供基本饮食的业者一些优惠呢？特别是在租金方面。

6月19日读到《联合早报》的报道，新加坡超越瑞士成为全球竞争力最强的国家，但同时读了细节，我们在物价方面的排名是第62。当天还有另一则报道，研究了中国、印度、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和越南等八个国家的工业地段价格，新加坡是最昂贵的。

我相信我们常听到的一系列改革、重组、创新、数码化、利用人工智能等，都可提升我们的竞争力，可是生活费压力还是越来越重！我希望我们不要太迷信短期的生活费津贴，例如邻里购物券（CDC voucher），因为这只能解一时之痛。除了给人民更多津贴，也要帮企业减低经营成本，而企业最重的成本就是租金。