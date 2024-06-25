交流站：资产丰厚现金匮乏也应得到现金补助?

读了许振群先生于6月20日《联合早报·交流站》发表的文章《现金补助发放条例有待商榷》，我希望从不同角度来思考这个课题。

资产丰厚现金匮乏（Asset Rich Cash Poor）的新加坡人的确会越来越多。年轻时置产买房，后来年纪大了或生病了，收入锐减，得靠吃老本过日子。没有未雨绸缪的人，会发现老本不大够花，这种钱不够用的窘境，笔者可以理解。

许先生在文中提到，有两个房地产的人，就算他们的估税租金不到10万元，也得不到分文补助，很难令人理解。这其实不难理解，而是一些人很难接受这种情况。

首先，我们须要了解政府的资金是有限的，这些补助金都是人民的税金。这些钱必须用在最恰当的地方，即用于改善中低收入群体的生活。

假设一个退休的百万富翁，因为没收入又住在二房式组屋，会获得蛮高的补贴，这不免让人不解甚至不满。

新加坡是法治国家，在正常情况下，政府没有权力查看国人有多少储蓄和贵重物品。因此，最有效的划分法就是依据个人收入和住屋类型。

所以从表面上看，没收入的二房式住户，获得较高补助，哪里不对了？其实，政府鼓励他们，若不需要这些援助，可以选择不领取或领取后再捐给慈善机构。希望有更多人愿意这样做。

文中提到的租金从2000元到4000元是非常不准确的。一间三房式组屋的平均租金已经需要3000元左右，私人房产的租金更高，介于3000元到3万元不等。今年，年值3万元或以下的非自住型住屋的房地产税是12%，接下来的1万5000元是20%，两年租约的中介金是2%，扣除这些，租金还是很可观的。

要拥有两个房产，财务能力须够强才可能实现；何况租金回报只是个人的额外收入，所以不能说因为租金少就断定这个人不富有。

曾有住在有地住宅的人抱怨：年纪大没收入，因住私宅得不到补贴，但因住了很多年，已经习惯这个房子，不想换房。

如果人人都坐拥几百万的房产却不愿套现，而要求得到公共补贴金，这样的逻辑让人难以接受。

若拥有大量资产但现金很少就被定义为贫穷，而要求分得政府补贴，这对完全没有固定资产又收入低，真正贫困的人来说，是不公平的。

古言道：穷则独善其身，达则兼济天下。

我国政府一直在鼓励富裕和有能力的人，多帮助贫穷和须要帮忙的国人，这样才能营造出更和谐美好的社会。