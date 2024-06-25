搬入私人共管公寓就算成功？

有人以为提升为私人共管公寓屋主，就是迈向成功的第一步。其实，不尽其然，最明显的是生活开销大幅度上涨。

私人共管公寓设施五花八门，美哉又高尚，有人还强调居住环境优良，窗外景观美轮美奂，有海景或市区璀璨夜景，令人精神愉悦。

真实情况未必如此，甚至落差甚大。首先是开支火箭速度般上升，产业税的上涨幅度是政府组屋的数倍，其他费用如水电煤、公寓管理费的涨幅都不小。除非家庭总收入优厚，否则房屋车子贷款可不是闹着玩的。这还不如比住在政府组屋来得更心旷神怡，手头上有充裕现款更自在。

各行各业竞争剧烈，不少为三餐忙碌的人，即使下班后仍须处理许多跟工作相关的电邮、手机信息和回复电话等，工作已经够累，休闲时间不多，哪有空闲使用公寓设施？

我曾问过不少住私人公寓的亲友，一个月用多少次公寓设施，他们说几个月才到公寓泳池游一次泳，其他设施就更別谈了。

也曾问过一些住在高楼，有迷人窗外景观的好友，每天可有享受如画美景？他们都说哪有闲暇看窗外，时间都花在电脑、手机上，况且很多所谓美景，多看几次也会腻。

搬入私人公寓就能提升生活品质吗？这就要看整体的家庭经济状况。若是有丰厚收入，即使住在政府组屋，还是可以以豪车代步、上高级俱乐部、在高级餐馆用膳、乘坐头等机舱等，享受顶级服务。

最惨的是住进私人公寓就省吃俭用，终日惶惶恐恐，捉襟见肘。这种所谓的提升就是成功吗？我看不一定。