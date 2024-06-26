交流站：年龄限制能治青少年电子产品瘾吗?

随着21世纪科技的高速发展，互联网已经完全渗透人们生活的方方面面，电子产品更成为生活中必不可少的一部分。网络将全世界串联在一起，为人类带来便捷的同时也出现了弊端。

网络霸凌和网络诈骗使越来越多人失去财物和人格尊严 ，甚至是生命。大数据通过收集信息，准确地根据个人爱好推送相应的信息，使人上瘾，产生依赖。

青少年和儿童生活在网络信息时代，沉迷于电子产品。据统计显示，年龄介于11岁到12岁的孩童，有半数以上使用社交媒体。有社媒已经意识到这个问题，设置年龄限制 ，设定用户须年满13岁才能登录。

我认为这并不能有效解决青少年沉迷电子产品的问题，因为可以钻的漏洞实在太多。最简单来讲，孩童也可以偷偷使用家庭成员的身份证明等方式登录网页。这对一个迫切渴望使用电子产品的孩子来说并不难。

我读小学五年级时，有一阵子妈妈生病，家里有些混乱，我便有了许多“自由”的时间，开始沉溺于电子产品， 深陷网络世界。当生活逐渐恢复正轨时，我已经无法抵挡网络的吸引。每当我拿起电子产品时，就会不受控制地点开娱乐软件、游戏软件。妈妈发现时，极度失望、恼怒。尽管我也想极力改变，可是网络如同有某种魔力一般，将我拉进一个深不见底的黑洞，我被牢牢困住无法摆脱……

意识到问题的严重性，爸爸妈妈和我开始寻找摆脱电子产品的方法。我们互相监督，增加户外活动的时间。我们一起阅读同一本书，写读后感，然后一起分享，评出写得最好的一篇。

我慢慢地从电子产品回归到纸质书籍。闲暇时，我捡起因沉溺电子产品而闲置一边的古筝。周末，在完成学习任务后，我会把疲惫释放在琴弦上，手指间流淌的琴声，让我感到无比的愉悦和充实。在此期间，爸爸妈妈始终陪伴着我。

在经历了很长一段时间后，我慢慢发现，除了使用电子产品外，还有更多有趣的事可做。网瘾终于不再困扰我了！

从我的亲身经历来看，父母是解决问题的关键。父母常常因为巨大的工作压力和生活负担，将孩子“托付”给电子产品。随着孩子年龄的增长，对电子产品的依赖也会越来越强。这也正是一些青少年不听父母劝阻，沉迷电子产品的原因。在他们心中，电子产品反而比父母更加重要，因为他们和电子产品待在一起的时间比父母还长。

父母在子女幼儿时期应该多加陪伴，以身作则，给孩子树立良好的电子产品使用观念，并帮他们培养良好的上网习惯。

父母在发现孩子沉迷于电子产品后，不应该一味地批评打压，应该寻找原因，不要急于求成，要站在青少年的角度思考问题；还要从自己身上找问题，看看自己是不是同样也沉迷于电子产品。

其实许多成年人同样对电子产品具有依赖性，父母万分不应该用“自己已经是成人”或“工作要忙”为自己找借口。如果父母都沉溺在电子产品的世界中，又怎么能要求青少年不沉迷于电子产品呢？

许多青少年出现叛逆现象，实际上都是因为亲子沟通出现问题。如果家庭和谐欢乐，青少年也不会将自己的世界，拘束于一块小小的屏幕之中。

沉迷电子产品，是父母和孩子须要共同解决的问题，不应该只将问题抛给孩子。