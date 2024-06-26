交流站：多管齐下提供良好学习环境

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于6月12日刊登的胡桉蕻同学投函《课室应该装冷气机》：

我们感谢胡同学对在学校课室安装冷气机的反馈。

教育部认识到在学校为学生提供良好学习环境的重要性，同时在运作上努力做到环境可持续性。

学校的标准课室在设计上尽可能做到自然通风，以达到合理的舒适度，而无须使用冷气。为做到这一点，我们采取了一系列设计措施，包括课室方位采南北向，以尽量减少太阳西照的热量；提供遮阳板以及吊扇、壁扇和充足的窗户开口，以加强自然对流通风。新学校的设计也使用电脑软件来模拟空气流动和风速，以实现有效的自然对流通风。

出于教学、学习或运作方面的需要，学校一些设施装了冷气机，如音乐室、乐队室和图书馆。这些设施须要封闭，以取得隔音效果，因此须装冷气机。

教育部正在逐步采取更多措施，来提高课室温度的舒适度，例如增加风扇数量，并改用节能型直流电风扇，以及在学校建筑外墙刷上隔热漆。

学校也根据教育部的指导原则制订措施，保障学生和教职员工在面对高温情况时的健康，例如根据每所学校的具体需要，允许学生穿运动服或学校T恤。

我们会继续探讨是否有其他方法，可以缓解气候变化的影响，为学生提供良好的学习环境。

教育部

基础设施与设施服务司

统筹司长

王俊杰