当局应汲取“红头巾”事件处理经验

桥南路一幅描绘年轻红头巾抽烟的壁画，引发各方争议。有公众认为壁画有损红头巾形象，不符合她们在历史上遗留的精神，要求修改。也有民众认为壁画无伤大雅，甚至有酷酷的感觉。艺术工作者则多认为，艺术作品应有自由创作的空间。

壁画是一门艺术，是文化的一部分。艺术反映生活，记录历史。文化与历史负载引导及教育民众的作用。艺术创作者有责任不误导民众。桥南路那幅壁画，十分突出地呈现一个正在抽烟的红头巾。有年轻的学生认为那是很酷的形象。撇开政府的戒烟立场，家长会希望看到自家孩子对抽烟形象的认同与肯定吗？

艺术创作者可能认为笔者“太天真、太理想主义，一切都要是规规矩矩的”，属于政治正确那一边。政治正确难道有错吗？是不是事事都要针对条规唱反调，才显得有个性与独特？不挑战体制就是缺乏自由的精神和独立的思考吗？

歇息中的红头巾可以做很多事情，如吃点心、喝茶、聊天、伸懒腰、在角头小睡等。倘若壁画是描述一群红头巾在歇息时做着不同的事，当然也可以包括抽烟，应该不会激起太大反响。但这可能不是艺术创作者的期望及理想作品的构想，会觉得太平淡无法激起震撼，没有涟漪。

《歇息中的红头巾》事件原本应是市区重建局与业主（包括壁画家）之间的交流。事件持续发酵引起各方关注，并使得市建局改变初衷，显然是有人通过社交媒体推波助澜的结果。

有关当局可从这起风波中吸取宝贵经验。懂得变通并灵话处理，能顺应民意，虽然值得肯定，但有些原则必须坚持，即使遭受严苛批评，也得硬着头皮咬紧牙关承受；否则开了先例，其他人也有样学样先斩后奏，再利用社交媒体博取眼球和支持，事情就会复杂化，原本简单直接的问题就成了烫手山芋。