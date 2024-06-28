交流站：南部岛屿油污清理现状实录

两艘船本月14日在巴西班让码头发生碰撞，导致其中一艘的部分燃油泄漏。我是导游，我的客人预定了南部岛屿行程，所以我特别关心南部岛屿油污处理进展。星期一（24日）我带客人到南部岛屿游玩了一趟，下面是我看到的情况。

油污出现的位置：游玩了圣约翰岛、拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）、实林格岛（Pulau Seringat）、卡斯岛（Kias Island）、龟屿后，我发现这几个岛屿有油污的地方，几乎都是向西的沙滩或海岸，北部、南部、东部没有油污，因为漏油是从位于西部的巴西班让码头随涨潮漂流过去的。

油污清理状况：这些岛屿沿线沙滩的油污都已清理，岸边堆了许多油沙袋子。据现场工作人员告诉我，每一个袋子大约有一吨重。一名小组的组长说，涨潮时潮水会把漂浮的油污垃圾冲到岸边，所以涨潮时他们就先清理“送上门”的油污；退潮时，遭污染的沙滩、岩石岸堤暴露在外，就用铲子、含化学清洁剂的高压水枪冲洗，这样又快又有效。

野生动物：我没有看到受影响的野生动物。在拉扎鲁斯岛，我们还看到一只蜥蜴在大摇大摆地爬行，燕子在低空飞翔，轻拂海水。在实林格岛上，三名爱鸟人士耐心地等待燕鸥孵化，海鹰在天空如常飞翔，涨潮时小鱼在红树林里觅食。

海上活动：到达南部岛屿的渡轮正常运行。我们绕着拉扎鲁斯岛一圈返回时，看到一艘私人游艇驶入拉扎鲁斯岛海湾，有至少三对情侣在游泳。

油污味道：6月24日当天是晴天，我没有闻到空气中有油污的味道。

新的沙子已经运送到岛上：在圣约翰岛前往拉扎鲁斯岛的长堤处，有许多新运上岛的沙子，估计是当油污沙袋运走后，就可以回填受污染的沙滩。

面临的挑战：在一些地方，比如连接圣约翰岛和拉扎鲁斯岛的长堤、连接拉扎鲁斯岛和实林格岛的长堤、龟屿的泳池，都是用岩石建造，油污黏在粗糙的岩石表面，或钻入岩石缝隙中，藏在犄角旮旯，要彻底清理是一个挑战。

油污清理每天都取得令人欣喜的进展。我对新加坡政府的措施、效率深具信心，相信新加坡所有受影响的海滨、景点很快会回复原貌，迎接旅游高峰的到来。

感谢所有为清污辛勤付出的人士。