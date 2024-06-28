交流站：遗弃宠物龟是爱还是害？

5月8日早上，我先生在通往武吉巴督富士山丘公园（Fuji Hill Park）入口处，看到一群妇女围着一只遭人遗弃的红耳龟拍照。其中一人和我先生去找附近的庙宇收养。负责人让他们通过一联通（One Service）应用联系有关当局。市镇理事会回复说会派人把红耳龟带走。

无法确定龟儿是否给救走了，我次日一早再到原处看，没看到红耳龟，却在一棵榕树的粗根旁看到一只死龟，头部只剩下骷髅，已死了好一阵子。对比照片等，我确定死龟不是那只红耳龟。我向园林的义工通报，他告知至少已有五只乌龟遭丢弃。

富士山丘公园只有一片小山丘，没有水池，不适合两栖动物生存，把乌龟丢弃在此，让人心寒。

《联合早报》5月13日报道《随意放生绿池成炼狱 榜鹅尾公园活龟吃死龟》有一张照片显示密密麻麻的龟儿挤在水池里，报道说公众把弃养的乌龟放进池里，另外也可能有公众过度喂食，导致池水浑浊，每当太阳曝晒时便会散发阵阵恶臭。弃养宠物龟的现象值得关注。

寿命长的乌龟，小时看似可爱，但至少得照顾它们十几年，饲养前必须三思，若无法长期饲养，就不应该一时兴起买来“养着玩”。不管基于什么理由，买了宠物，不好好饲养，反而遗弃，就等于害了它们。

饲养宠物如猫狗须要申请执照，给它们植入微芯片。当局是否考虑也给乌龟等其他宠物这样做，以减少弃养。