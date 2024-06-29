6月11日晚新加坡客战泰国的一场足球赛，意外地捧红新加坡国家足球队门将哈山桑尼。40岁的哈山表现神勇，多次封、堵、扑、救，将比分定格在1比3。

哈山6月14日开通抖音账号，不到48小时已逾40万人追踪（编按：截至6月28日是46万5000人）。

哈山为人谦逊有礼、敬业、专业、技术好，在英国《每日电讯报》2016年的全球20大门将评选中，排名第18。虽如此，哈山在新加坡并不算是红人。很简单，新加坡人平日看足球，看的是英超；评球员，评的是欧洲巨星。

感谢新泰之战，让哈山出名。他在出名后的表现，更让新加坡品牌再一次光彩夺目。新加坡人立身诚信，立业敬业。

哈山赛后受访时表明他代表新加坡踢球，作为门将，一切只是努力做好本分。他说：“虽然收到这么多赞誉，但我只是做分内的工作。比赛输了，我们并没有值得骄傲的理由，我也无权高兴，我会把注意力放在下一场比赛。”

在突然收到铺天盖地的赞誉后，哈山尚能冷静面对。他的想法简单明了，诚实做人，做好自己的本分，为新加坡人的立身之本。

新加坡人爱钱，但不取不劳而获之财。“我会把钱捐出去。当你收到不属于你的钱财时，就必须把它捐赠出去。”哈山将把“云吃饭”打赏的钱捐给慈善机构。

总统尚达曼也在社媒发文中称赞哈山，称他是分享与回馈社会的好榜样。“君子爱财，取之有道”，用汗水和智慧创造的财富，我们当仁不让。意外之财，送还给有需要的群体，善莫大焉。

新加坡人善于顺势而为，敢闯敢拼。哈山被问及有无可能去中国发展时说：“我才40岁，为什么不呢？当有好的机会来临，我一定考虑”。立足于小国，必须有放眼海外的勇气，不畏首畏尾，拖泥带水。

商家招揽他担任品牌代言人；凯德置地立即借这股东风送他到上海，直接与中国球迷见面。一可以完成哈山一家出国寻找机会之愿，二可以完成中国足球粉丝想见哈山之愿，三可以推广公司品牌，一举多得，何乐不为？

无心插柳柳成荫。哈山为新加坡踢了一场对垒泰国的球，却墙里开花墙外香，从寂寂无名一夜红遍中国。哈山爆红之后有意无意地透露着新加坡品牌的亮色，多几个哈山不是很好吗？