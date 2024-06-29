解读新世代

运动员当然也能卖椰浆饭

刘羿佟

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发布 / 2024年6月29日 5:00 AM
中国内蒙古自治区一支中学女子足球队请作者拿着她们的照片到淡滨尼哈山的椰浆饭摊位打卡。（作者提供）
中国内蒙古自治区一支中学女子足球队请作者拿着她们的照片到淡滨尼哈山的椰浆饭摊位打卡。（作者提供）

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如果你现在问，新加坡哪家椰浆饭最红？那一定是位于淡滨尼12街第144座组屋咖啡店的摊位。不是因为它的味道有多特别，而是因为摊主是哈山桑尼。他的另一个身份是：新加坡男足一号门将。

在6月的世界杯亚洲区预赛中，新加坡队做客泰国队，哈山的顽强防守让泰国队仅以3比1获胜，中国队也因此成功力压泰国队晋级18强。中国男足“起死回生”，中国舆论普遍认为，最大功臣就是哈山，他也因此一夜间在中国爆红。中国网民称赞哈山是“门神”“国足的救世主”，也有人留言说暑假就到新加坡旅游。很快，中国人就发现哈山的另一个身份是“哈山厨房”（Dapur Hassan）摊位老板。于是，球迷就顺藤摸瓜查到摊位地址，纷纷跑到他的摊位光顾支持他。哈山大概也没想到自己在足球场上的表现，还顺带让自家的生意火了一把。

有人说中国球迷的态度反转来得也太快。把时间拨回到三个月前，新加坡队在小组赛主场逼和中国队，有些中国球迷失望之余，感慨中国男足“连卖房卖椰浆饭的都打不赢”，指的就是哈山和同属雄狮队的队长哈里斯哈伦（Hariss Harun）。哈里斯是兼职房地产经纪。虽然更多的是对中国男足的恨铁不成钢，但还有一个话外之音，即原本认为有椰浆饭生意的球员是业余球员，只有一心一意踢球的才是专业球员，但哈山的精彩表现证明，优秀的专业运动员也能卖椰浆饭。

哈山已40岁，进入足球职业生涯尾声的他，在2020年开了哈山厨房，售卖包括椰浆饭在内的马来料理，这也是他从小的梦想。哈里斯则在休赛季期间买卖房子，和妻子一起努力养家。这些不仅不影响他们的本职，还为退休后的人生做点规划。这一点也不丢人！

联想到几个月前，中国乒乓球运动员樊振东现身泰勒丝新加坡演唱会现场，被网友批评耽误训练，导致世界乒乓球职业大联盟比赛的失利。我不由得想说：没有必要太神化和约束运动员。赛场上他们在聚光灯下顽强拼搏，是观众眼中的明星；赛场下他们有自己的家庭生活和第二职业，可以卖椰浆饭，可以听演唱会，有享受和经营自己生活的方式。

要说哈山有多火，就连我认识的在中国踢足球的女中学生都拜托我，带着她们球队的照片去哈山厨房打卡。我问她们“为什么这么喜欢哈山？”她们回答说：“他能够扑出那么多球，实在太拼了。”她们不在意哈山是哪国人，为哪个球队征战，只被哈山在赛场上的专业风采所吸引，为他的精彩表现而赞叹，更多的是体育精神的感染。

因此，在我看来，对于普通的球迷来说，开椰浆饭摊不是减分项，而是加分项。因为它提供一种新的与偶像接触的方式。除了坐在观众席或电视机前为他们呐喊，我们还能在品尝美食中体味运动精神。从这个角度来说，专业球员和业余球员之间的距离并不遥远，哪怕是在一场中学的足球赛中，小球员也可以和应该有哈山同样的拼搏精神。

比赛结束之后，哈山和家人去了中国上海参加活动，也为来到现场的球迷送上亲手做出的椰浆饭。是球员，更是多面手，哈山这样的运动员反而更有魅力。

作者是在新加坡实习的中国清华大学新闻与传播学院硕士研究生

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