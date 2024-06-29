运动员当然也能卖椰浆饭

如果你现在问，新加坡哪家椰浆饭最红？那一定是位于淡滨尼12街第144座组屋咖啡店的摊位。不是因为它的味道有多特别，而是因为摊主是哈山桑尼。他的另一个身份是：新加坡男足一号门将。

在6月的世界杯亚洲区预赛中，新加坡队做客泰国队，哈山的顽强防守让泰国队仅以3比1获胜，中国队也因此成功力压泰国队晋级18强。中国男足“起死回生”，中国舆论普遍认为，最大功臣就是哈山，他也因此一夜间在中国爆红。中国网民称赞哈山是“门神”“国足的救世主”，也有人留言说暑假就到新加坡旅游。很快，中国人就发现哈山的另一个身份是“哈山厨房”（Dapur Hassan）摊位老板。于是，球迷就顺藤摸瓜查到摊位地址，纷纷跑到他的摊位光顾支持他。哈山大概也没想到自己在足球场上的表现，还顺带让自家的生意火了一把。

有人说中国球迷的态度反转来得也太快。把时间拨回到三个月前，新加坡队在小组赛主场逼和中国队，有些中国球迷失望之余，感慨中国男足“连卖房卖椰浆饭的都打不赢”，指的就是哈山和同属雄狮队的队长哈里斯哈伦（Hariss Harun）。哈里斯是兼职房地产经纪。虽然更多的是对中国男足的恨铁不成钢，但还有一个话外之音，即原本认为有椰浆饭生意的球员是业余球员，只有一心一意踢球的才是专业球员，但哈山的精彩表现证明，优秀的专业运动员也能卖椰浆饭。

哈山已40岁，进入足球职业生涯尾声的他，在2020年开了哈山厨房，售卖包括椰浆饭在内的马来料理，这也是他从小的梦想。哈里斯则在休赛季期间买卖房子，和妻子一起努力养家。这些不仅不影响他们的本职，还为退休后的人生做点规划。这一点也不丢人！

联想到几个月前，中国乒乓球运动员樊振东现身泰勒丝新加坡演唱会现场，被网友批评耽误训练，导致世界乒乓球职业大联盟比赛的失利。我不由得想说：没有必要太神化和约束运动员。赛场上他们在聚光灯下顽强拼搏，是观众眼中的明星；赛场下他们有自己的家庭生活和第二职业，可以卖椰浆饭，可以听演唱会，有享受和经营自己生活的方式。

要说哈山有多火，就连我认识的在中国踢足球的女中学生都拜托我，带着她们球队的照片去哈山厨房打卡。我问她们“为什么这么喜欢哈山？”她们回答说：“他能够扑出那么多球，实在太拼了。”她们不在意哈山是哪国人，为哪个球队征战，只被哈山在赛场上的专业风采所吸引，为他的精彩表现而赞叹，更多的是体育精神的感染。

因此，在我看来，对于普通的球迷来说，开椰浆饭摊不是减分项，而是加分项。因为它提供一种新的与偶像接触的方式。除了坐在观众席或电视机前为他们呐喊，我们还能在品尝美食中体味运动精神。从这个角度来说，专业球员和业余球员之间的距离并不遥远，哪怕是在一场中学的足球赛中，小球员也可以和应该有哈山同样的拼搏精神。

比赛结束之后，哈山和家人去了中国上海参加活动，也为来到现场的球迷送上亲手做出的椰浆饭。是球员，更是多面手，哈山这样的运动员反而更有魅力。

作者是在新加坡实习的中国清华大学新闻与传播学院硕士研究生