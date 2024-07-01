交流站：无须拯救夕阳产业

夕阳产业之所以得名，正因已临黄昏阶段。不管如何努力拯救，夕阳终究会迎来黑夜。这是自然法则。

如何面对夕阳产业，其实就如面对夕阳，最好的方法是安静地去欣赏最后的黄昏，看着落日消失在海平面，或许在刹那间用相机拍下最后一个画面，留着以后回味。

世界在发展，社会在进步。夕阳产业如书报摊、鞋匠，也曾经是朝阳产业，就好比如今的电商和网红。只是这些产业能够持续多长时间，就看社会发展的速度了。

为什么还有一些人会在乎夕阳产业？又或者是谁在意它们？主要是上世纪60、70、80年代出生的人，因为这是他们童年的记忆、心灵的归属、已习惯的生活模式。

如果有人情味，不需要夕阳产业，这些相熟的左邻右舍也可以有说有笑相互关心。毕竟哪怕生意依旧有得做，可是老板碍于健康不能继续经营，一些产业仍然要面临告别的命运。

如今的主要社会群体是90、00和10后，他们有自己的方式去经营人情味。他们会和熟络的主播保持联系，会和常光顾的商家讨论新产品。各式各样的沟通软件里面有不同的团购群、购物群，他们会在里面聊天，分享自己的购物心得，甚至生活琐事。这些就是新一代人的人情味。

天下无不散之宴席，同样也没有不会消失的产业。与其耗费精力坚守着夕阳产业，不如好好欣赏它们最后的光辉。我们都知道，在黑夜之后，还是会有日出。那时候会有新一代人，用自己的人情味，来带动消费的流量，给一些夕阳产业新的血液，用创新方式来提供这些我们熟悉的产品。

就让我们这一代的人情味，留在美丽黄昏的记忆里；等待暮年之时，有谁读着我们的贴文，才明白这个时代有过书报摊、有过补鞋匠。就像我们上几代人，有人挑着扁担卖鸡蛋，有人蹲在路边吃素面一样。