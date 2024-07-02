交流站：关于“红头巾”壁画的讨论

一幅壁画的去留，可以有很多原因——细节刻画不到位，构图不够精巧，色彩和建筑不搭调。最近被热议的《歇息中的红头巾》壁画，有很多评论者在讨论时，似乎都刻意回避这件作品本身的艺术价值；而只是用一种个人主观的、臆想出来的正义感去强加到画家身上，甚至强加到画中人物的身上。那位被颜料一笔一笔虚构出来的女子，只因生得面容姣好且手持一支青烟缭绕的香烟，就硬要承受一些人口中的“历史感”与“道德感”，这是一份不易吞咽的生命难以承受之“轻”。可惜画中人不能言，我却观之如鲠在喉。

其实之于绘画艺术，香烟就如其他西方绘画作品中反复出现的葡萄酒、小提琴、刀枪剑戟一样，是无数作品中画家常用的道具，不止是因为日常，这些道具更是艺术家让画面触碰诗意的法门，所谓画龙点睛处，于诗歌则是诗眼。

一幅作品既然完成了，公之于众，有人喜欢，有人批评，总该是欢迎的，大家相互讨论本该是一件雅事。希望大力发展本地艺术的新加坡，有这么多的人来评论一件艺术作品，本该是艺术界欢迎的，只是但凡碰到一件自己不喜欢的艺术作品，就自居道德高位去建议修改甚至想要抹掉，眼不见为净，且拉扯到公共政策、历史、道德这些大字眼，反应是过当了。

如果有自己眼中的“红头巾”，可以再去画一幅壁画，让大众看看她应该是什么样子。写到这里也不得不感叹，一个群体、一个人竟然只能有一种“应该”的样子，并且只能以那一种样子存在于艺术作品中，这是多么的可悲。一座开放包容的国际城市，难道容不下一面壁画吗？