交流站：从红头巾到艺术认知

形象的认知，往往是进入脑海第一印象的直接折射，有多少人会去理解和探究背后的故事和含义？画作、书法、文章或用任何形式所呈现的作品，是作者的中心思想，也是作者追求至善至美的艺术层面；表现手法可以是唯美真实的，也可以是前卫不知所云的。但万变不离其宗，艺术要展现在众人眼前的，应是完整且不偏颇的作品 ，并和大多数人的艺术认知相符。

艺术是一种创作，可以有想象的空间，但不要忘记作品也是作者与受众沟通的管道，凡是有针对性主题的作品，例如写实类的艺术创作，就该以事实作为主体，以免误导观众或听众。

新加坡给予艺术的空间已经很宽松，如果去看看幼儿画本或卡通，就会发现原来羊只可以是粉红的或是蓝色的。这些都可以被认为是艺术底线的试探，一旦超越这样的底线，就有提出批判或严加讨论的必要。

包裹在艺术风格里的除了个人色彩之外，任何形式和片面的意识形态思维，都不应反映在作品当中。否则，作品所传达的主题形象将存在着偏颇甚或不怀好意的意味，或可引起观众偏激及黑白不分的反响。

红头巾的真实故事多有记载。在以男性为主体的建筑行业里，她们同样的勤勤恳恳、兢兢业业；同样的挥洒汗水，把青春埋葬在灰尘四起的恶劣环境之中。只要一提起红头巾，人们就会感佩她们曾经的奉献。

在桥南路保留店屋外的红头巾壁画，是一名右手叼着一支香烟，左手戴着玉镯子，眼睛略带妩媚，坐在椅子上休息的少妇，没有任何的背景去衬托她。

单从这幅作品和不了解她们的过往艰辛的话，解读这幅画就有可能趋于片面。就有如一幅名为《2024的新加坡》的画作，你认为画家只画一堆年轻人低着头看手机，或者几个在咖啡店喝酒聊天的老人，还是上教堂、宫庙来凸显新加坡的形象更为合适呢？还是都不合适？

在不添加任何说明和背景图像时，基于以上都是事实存在为由，就可以任由画家自由发挥、让人随意猜测，片面甚或扩大解读？所以一幅作品还是应该回归到画家试图吸引观众目光的同时，背后的意图是什么？为什么此红头巾画作会引起正反两面的认知差异？是不是艺术就只须顾及自由发挥或艺术家说了算，还是以事实写真为主，艺术考量为辅？这幅壁画如果加上建筑工地，或其他红头巾工作情形为背景，再把香烟变为卷烟，除去她手腕上的绿手镯和脚踝上的链子，或许就不会激发强烈反应。

因为没有事先申请准证，市区重建局已经说明此画作不符合条例，但有不少人仍在社交媒体上留言，认为艺术创意不该被限缩；有者认为红头巾抽烟是事实，没有什么好争议的。这样的论点和考量是片面的，因为红头巾已不复存在，也没有机会重现当年的真实，人们根本无法单从一幅画作去了解历史或当时的社会现象。如果现在还能看到她们劳作的样子，那抽烟休息的红头巾画作就不会有争议了。

红头巾画作既然无法把观众带回到当年的社会现实，就应该更全面地考量作品所带来的片面艺术认知，尤其是当画作有机会面向全世界，对当年的红头巾一无所知的旅客，艺术家的责任还须要我们告知吗？