交流站：观“新柔长堤百年之情”特展感想

6月28日庆祝新柔长堤启用100周年，我到兀兰民事中心看“新柔长堤 百年之情”特展。也许是周末，看展览的人很多。在特制的入境卡回答问题索取盖章的活动，吸引不少大人和小孩。展出的内容包括长堤的历史、重要里程碑、商贸活动等等，以英文为主要语文。我觉得展出应该有中文解说，毕竟不论教育程度高低或是受中英文教育者，都想知道长堤的由来和发展。

6月23日在兀兰区域图书馆的讲座“长堤百年情”，由《联合早报》主办。我错过报名时间，幸好还能从早报的报道获知一些讲座内容。主讲嘉宾本地历史研究者李国梁，介绍长堤的建造历史和个人回忆。另一位嘉宾新山文化人陈再藩回忆对长堤的情感。平时我从报纸阅读两位嘉宾关于长堤的文章，获益不浅。

回想起儿时，要到新山就得用当时的蓝护照，一家人开心坐巴士到新山逛街吃东西。记得那时马币与新币的兑换率几乎一样。妈妈也说年轻时，新马是一家，她时常到新山游玩。有一回没注意把钱花光了，只好从长堤走路回家。

英文媒体也有很多关于长堤的报道和特写，其中一篇写两岸男女从相识、相知到结婚的故事，写得丝丝入扣。社交媒体和网络平台也有很多长堤的视频和图片供大家参考。

“新柔长堤 百年之情”特展在兀兰民事中心展出到7月27日，之后会到其他地方展出。希望新马两地的人民都能一起回顾和了解更多与我们生活息息相关的长堤故事。