交流站：海星中学的新机遇

5月6日在学校邵氏礼堂，第一次得知海星中学将于2027年开始重建，小学部也将首次招收女生等消息后，我心中涌动着难以言表的复杂情愫。这将不仅仅是一所学校的改变，更是我们这代人成长、变化的见证。

海星中学是承载无数男生青春与梦想的学校，自1958年创办以来，便以严谨的教风和优良的学风，培育一代又一代的学子。它见证我们的成长，也见证时代的变迁。

如今，随着社会需求的变化和教育理念的精进，海星中学小学部也迎来历史上的重要转折点——从单一的男校，转变成为男女混合学校。我相信这一改变，将使海星的校园文化更加丰富，也更具色彩。

作为一所历史悠久，有着极强华文文化背景的特选学校，海星中学一直致力于为学生提供优质教育。这次变革无疑将进一步提升学校的办学水平和影响力。

海星中学的这次改变，对学校而言，是一个巨大的挑战，也是一次重大的突破；对我们未来的学弟（学妹）而言，则是一个难得的机遇。它将吸引更多的优秀学子前来就读，也将更具包容性地接纳校友的后代，为学校的发展注入新的活力。

新校舍建成和小学部女生加入时，我早已毕业，但是我相信，在这样一个充满活力和创新精神的学校里，学生一定能够收获更加美好的明天。同时，“一日海星人，终身海星情”，届时作为校友的我，也会期待学弟学妹能够在崭新的校舍里一起成长、一起进步、一起创造辉煌的未来。

海星中学，这个我们共同的家，将会在未来的日子里，继续闪耀着它独特的光芒。我们这些学子，也将永远铭记在这里度过的美好时光，努力奋斗、勇往直前。

在这个特殊的时刻，作为即将毕业的中四学生，我为自己能够见证这一历史性时刻深感荣幸。在未来的日子里，我们海星学子将会以更加饱满的热情和更加坚定的信念，迎接新的挑战和机遇。