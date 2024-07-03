交流站：英国变天在即？

英国首相苏纳克于5月22日在雨中宣布，7月4日为全国大选。消息刚出，一些观察员感到震惊。大多民意调查表明，连续执政超过10年的保守党支持率，仍落后在野党工党；而前身为脱欧党的英国改革党也来势汹汹，有可能晋升为英国的第三大政党。保守党刚在5月的地方选举中惨败。因此，不少观察员认为，保守党会等到更好的时机才举行大选，以试图扭转或延缓可能变天的政治局面。

根据宪法，英国必须在明年1月之前解散国会。保守党并没有多少时间推迟大选。目前英国经济稍有起色，通货膨胀也在可控范围内，与卢旺达合作的避难者安置计划在积极筹备中。解决英国非法移民课题算是有个交代。大选拖得越久，对保守党越不利。

我希望结合自己生活在英国的浅显经验，来整理此次英国大选所带来的一些想法，并反思与新加坡的异同。

6月26日，英国举行了选前的最后一场电视辩论。保守党代表苏纳克以及工党代表斯塔默在各大议题上针锋相对，卯足全力为各自所属的政党做最后的拉票。其中，税收、住房、“赌选”丑闻（英国政界、警界利用内幕消息，押注议会下院选举日期）三大课题引起我的注意。

首先，苏纳克引述财政部影子部长达伦·琼斯，称工党在绿色能源拟的公共开支或达数千亿英镑。综合工党希望推出的政策，苏纳克估计将导致税负增加大约2000英镑（约3430新元）。斯塔默加以驳斥，并反问对手如何资助国民保险费。

依我看，两党对于平衡政府财政并无理想的方案，而更多在找茬抨击对手。新加坡财政更注重精打细算并未雨绸缪，尽可能做到政策能够惠及这一代和下一代人。

其次，斯塔默指出，过去10年英国的住房危机是一场悲剧，并承诺若工党执政，将兴建150万套房屋惠及人民。

这与新加坡最近许多有关住房的消息形成鲜明对比。为满足国人购房与组建家庭的需求，除了缩短预购组屋的等候期，建屋发展局也推出白色组屋。新组屋分类框架在优选地段给购屋者更多津贴的同时，也增加津贴回收率，以降低组屋房地产泡沫风险。

这些政策优化和创新，让我国即使土地有限，也没出现一房难求的情况。但这并非意味着新加坡的住房政策完美无缺，房价居高不下，就让一些准备共结连理的年轻人望而却步。新框架住房政策的优化仍是进行式。与其他国家相比，住房政策更能反映国人不断改变的需求，“居者有其屋”政策的优势也再次获得肯定。

“赌选”丑闻笼罩着英国大选。截至最后一场电视辩论，至少有五名保守党候选人、六名警员和一名工党候选人须要接受调查。苏纳克对事件感到非常愤怒，并承诺若党员被裁定违规，应当承担相应的法律后果，甚至可能被逐出政党。丑闻难免让选民对政治家的信任大打折扣。

新加坡在这方面并非刀枪不入，但在维持清廉和获取选民信任方面，还是做出努力。与其花费时间讨论政治，不如把精力投入在政策上。这或许是我对国家感到自豪的重要原因。

2024年，许多国家和地区都将举行选举，显得格外精彩。这种精彩与近期旅行博主尼娜·格哈兹（Nina Gerhards）称为“最无趣的国家”的新加坡存在反差。倘若稳定与安全的同义词为无趣或无聊，那我很庆幸自己处在新加坡。因为稳定，我们有能力推出前所未有的政策。因为安全，我们才能持续在世界舞台绽放光彩。

（作者是英国伦敦大学学院公共政策理学的新加坡硕士生）