交流站：坐电动代步车的体验

数年前，我因脚疾导致行走不便，须以电动代步车作为通勤工具。我的车子有三个轮子，车型较小，椅背上贴着残障人士的标志。它让我能继续过着活跃且开心的晚年生活。

为了提高乐龄人士的生活素质，政府加大援助力度，为低收入的年长者和残障者，推出乐龄助行基金和科技辅助基金，受益者在购买轮椅、助行器、电动代步车或医疗仪器时，可享有高达90%的津贴。

这无疑是举步维艰者的大好消息，帮助年长者减少对家人的依赖；减轻工作子女、家庭成员的负担；也解决一些家庭上的问题。以前，他们止步于家门前，只能望着蓝天叹息。现在，他们能够在阳光底下，出门处理个人事务，包括去看病或复诊、购买餐食及日用品、到银行处理财务，甚至晨运或与朋友见面等等。

有了电动代步车，我能独立出门办事。以我个人的经验，坐电动代步车出门是愉悦的，国人对我们都很宽容，也很尊重年长者。

在十字路口，有些司机会挥手让我先过。经过五脚基，卖二手货的马来老板会跟我说早安。在超市里，外籍女佣会帮我拿东西。那天走过后巷，一位洋太太在浇花，她笑着祝我有个愉快的一天。

年轻的妈妈也很有礼貌，她们会教导年幼的孩子：“让阿嫲先走”或者“帮阿嫲按电梯”。由此可见，这是个富有人情味的社会。

虽然，电动代步车让老人受惠，但使用时也要考虑安全的问题。例如，不要在繁忙的时段或人多拥挤的地方行驶，要减缓速度和尽量使用人行道。

最后，我要感谢政府和社会人士对弱势群体的关爱和援助。身为电动代步车的使用者，我们也应该投桃报李，礼尚往来，以“微笑”和“谢谢”来回报他人的帮助。