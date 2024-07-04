交流站：行动党更新须反映人口结构

人民行动党自执政以来，自我更新就不曾间断。每届大选都会引进大约20%的年轻新血，大约在五届大选或者25年的时间里，轮换一个世代的后座议员。

无论时代如何变化，自我更新都是必要的。但是，随着人口老龄化，补充新血应考虑到人口结构。

根据《2023年人口简报》，65岁及以上公民的占比，从10年前的11.7%，上升至今年的19.1%。到了2030年，估计每四个新加坡公民当中，就有一个满65岁。

我国目前有93名民选议员（编按：有六名议员因各种原因辞职，剩下87名议员）、两名非选区议员、九名官委议员。有八人介于65岁至72岁，约占8%，与目前的人口比率有一定距离，因此有必要提高老龄人口在国会的代表比率，在寻找新议员时，应补充一些“老血”。

这么做可以向外界传递行动党政府重视老年人口，希望通过寻找新的“老”议员，来反映年长者所面对的各种问题，从通货膨胀导致退休老本缩水，到医药费上涨、生活设施的便利性等等。

随着健康的老龄人口增加，部分已退休的社会贤达、前公务员等，在无须负担家庭财务责任的情况下，可以挺身而出，为退休人士代言。

我国只会越来越老，由此所带来的一系列新的“老”问题，也只会越来越多。适当增加新的年老议员，可作为解决问题的第一步。

在增加新的年老议员时，我们不能忘记国务资政李显龙所说的，新加坡不应该有一个70岁的总理。新加坡始终必须保持朝气蓬勃的生机，因为缺少进取精神，经济搞不好，新加坡必然也会缺乏资源，来帮助有需要的老年人。