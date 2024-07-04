交流站：60岁就是老人吗？

几岁才算老人呢？最近日本人说新定义是70岁，闹得议论纷纷，沸沸扬扬。

在新加坡，60岁就可以申请百盛乐龄卡，获得交通津贴，上超市买东西也可获得折扣。这是否意味着60岁就是老人呢？随着国人的平均寿命延长到83岁，60岁就被称为老人，似乎是有点早了。

社会上有不少人60岁还在工作岗位上发挥力量。说实在，如果身体健康状况良好，为什么要认老，为什么要退休呢？相反，也有人在55岁时就打算退休不工作，享受惬意的生活。

有一天搭德士，司机说：“我已经70岁了，不过不想退休，退休之后，肯定会很无聊。”他说，如果不能继续驾德士，他打算到慈善机构去当义工。他说的话不无道理，退休后太过空闲，对身体健康并不好。

其实，不管是60岁或70岁，只要为退休生活提前做好规划，日子是没有太大问题的。人们应该在35岁时，就为退休生活未雨绸缪，做好准备。

新加坡的公积金制度能在一定程度上保障人们的退休生活，65岁起可以按月领取公积金储蓄，基本生活应该不成问题。

60岁其实是年轻的，应该叫作中老年人。60岁的人大多在新加坡独立前后出生，多数都有受过教育，其中接受高等教育的也不少，相信都有公积金储蓄，生活应该无忧。那些有家庭有伴侣的60岁中老年人更不用愁，他们的孩子应该都已长大成人，可以逍遥自在过日子。

这个年龄最重要的是身体要健康，只要身体状况良好，就是人生赢家。