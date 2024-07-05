交流站：别辜负了那一面白墙

7月2日的《联合早报·交流站》登了本人《关于“红头巾”壁画的讨论》一文，两三天来仍见报纸中各种讨论持续，心中仍有欲说之言。本人依据所读到的相关讨论，愿做文明理性的深入讨论，只求新加坡继续开放多元的文化政策。

我是一名画家，这起壁画事件，让我想起了曾与之工作三年之久的本地行为艺术先驱——李文。若李先生健在，会作何言论？新加坡艺术从一开始对本地风物的描绘，到后来经由一个个艺术家如李文、唐大雾从海外留学归国带来新思潮，再把新加坡艺术推往国际。这是几代人共同努力的心血与梦想。

李文先生的扛鼎之作“黄人”系列，一出世就面对“国族认同”“种族歧视”“公共空间边界”等众多比如今这幅《歇息中的红头巾》更复杂与尖锐的争辩。但当年的新加坡给了李文先生一个舞台与一份包容。至此，新加坡行为艺术大振。政府并于2005年授予李文先生新加坡文化奖。

艺术家也不负众望，李文先生自掏腰包，每年邀请国际艺术家来新加坡做艺术交流，并把新加坡的艺术传往世界。笔者曾随李文先生至澳大利亚、日本，见证他对新加坡文化艺术的弘扬。今年初，我在英国切尔西艺术学院做交流时，亦不断听到西方艺术界对新加坡艺术家的赞赏。这些都离不开本地艺术工作者的才情，与这片土地对他们的孕育。

如今，新加坡不仅在经济上引来四方商贾；在文化艺术上，也吸引有如《歇息中和红头巾》作者肖恩前来旅居，创作和生活。这证明新加坡正在成为一个不止在经济上，更在艺术上沟通中西，连接各个文明文化的沃土。肖恩本是美国人，但观其作品，除了红头巾还有描绘华人戏曲的题材，画中也不断出现本地风物与元素。这些难道不是这位来自远方的文化艺术工作者在新加坡激荡出的灵感与火花吗？

若一件艺术品，连画中人是否吸烟，及面相是否严肃，都要进行审查与自我审查，那世界各大公共博物馆里自文艺复兴以降的艺术品，那些描绘人间情爱、世俗百态的众生相与幻相，都应该搬进库房，只能留给某些“道德高尚”的人做私人学术研究。

若每一件艺术作品都要进行审查与自我审查，新加坡艺术界由几代人共同打造出来的多元与开放性，会否退化甚至一去不复返呢？