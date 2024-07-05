交流站：红头巾形象何须单一？

狮城最近热门话题之一应该就是《歇息中的红头巾》，因为它挑战人们对红头巾的一般印象：饱经风霜、辛勤劳作的传统中年女性。好像她每次露面就只能是一个朴实的、能吃苦的、守旧的、无怨无悔奉献家庭的传统妇女；而不能是在抽烟的、在发泄的年轻女孩。

这正是壁画家肖恩的创作目的。他指出，这些下南洋的妇女很多都介于18岁至20岁，且抽烟也符合史实。通过这幅画，他希望公众能思考她们在工作之余会做什么，这是一个具有启发性的想法。传统的刻画将她们定格在工作场景之中，而这样的表达拓宽了人物维度，让她们的形象变得更饱满。

我认为，可以赞扬红头巾的吃苦耐劳，但不能让她们只剩下吃苦耐劳，也不能认定她们的人生只有劳作。

选择一支烟作为这幅画的核心意象，能表现她们被磨练的外壳之下所经历的苦难，展现她们如何暂时释放压力，强调她们的人性和生活性。

然而，这个相当有冲击力的意象的选择却有失偏颇。努力是红头巾的集体品质，但若聚焦她们的休闲生活，只画一支烟，何尝不是对她们的形象的另一重简化呢？

更何况，壁画师可能并未斟酌过这幅画的受众。壁画不似其他的艺术媒介，让创作者能在选择受众时有一定的把握。比如说，画廊通过购票的形式，筛选出有一定鉴赏能力的公众；壁画处于人来人往的街道上，因此比较难以决定它的受众。

公共空间的艺术创作必会吸引欣赏的公众，也会招来反对的声音。多数新加坡人还是比较保守的，因此比较难以接受如此超出自己固有认知的创作。

虽然这幅画鼓励我们用一种不同的视角去思考，但我认为当局的做法是妥当的。壁画未按照相关法律规定完成审批流程，在受保留店屋的墙面上作画。更何况已有公众反映该画的不妥之处，因此市区重建局秉持着对公共空间的管理，依照民情要求修改画作，在我看来十分合理。

然而，在这次舆论中，一些公众的评论却耐人寻味。有公众指出，这种表现方式与其说是一个劳动妇女，更像一个妓女。这可能源自于他们对女性艺术形象单薄的理解——“好”的女性是不能抽烟的，并且很难接受固有认知被挑战。抽烟这种不健康的生活习惯，不能出现在一个“好”的女人身上，从事“低贱”工作的妓女抽烟就不违和，这反映他们的两极思想，更是对性工作者的不尊重。

无论是歌颂红头巾的吃苦耐劳，还是审判妓女以获取道德优越感，本质上是对女性贴上主观的标签，期望女性能完美符合这些标签。这些标签不仅忽略她们本身是有优缺点的人，更漠视她们生活的窘迫与苦难。

艺术除了创造美，还有挑战现状与固有认知，以促进社会思考的作用。好的美术设计会影响一些重要的社会符号和价值观的传达。此次的舆论促进公众的思辨，鼓励我们对历史、艺术视角和呈现方式，以及如何管辖公共空间进行更深邃的思考。

（作者是在伦敦大学学院修读药理学的新加坡学生）