交流站：让史料为红头巾说话

近日，一幅巨大的街头壁画引起争论。桥南路的这幅《歇息中的红头巾》，描绘的是一位红头巾在休息时抽烟的场景。画中的女子身材瘦削，皮肤细腻，指甲干净，两根纤细的手指间夹了一根烟。

批判者认为这幅壁画中的女子不像是勤恳的劳动女性，反而像是妓女；也有人认为此画有鼓吹抽烟之嫌，影响负面。支持者强调艺术自由，认为此画描绘的是红头巾劳作间隙休息的场景，抽烟的形象无可厚非。

我认可艺术的自由性，但是我更加认为，如果艺术反映的是历史，就须要与历史贴合；如果艺术描绘的是历史人物，就不能够违背所绘历史人物的形象。在我看来，这幅画最大的问题就是所绘的女子，与历史上真实的红头巾形象相违背。

前段时间我恰好做了一个关于红头巾的研究，讨论她们所呈现的进步性，下面简要为大家介绍一下。

红头巾指的是20世纪上半叶来自广东三水地区、在新加坡从事建筑行业的女性工人。她们以刻苦耐劳的精神以及为新加坡建筑业做出的贡献留名史册；并且，她们也是女性工作者和女性力量的象征。

早在1991年3月21日发表于《联合早报》的《忘不了红头巾》一文中，就对红头巾的进步性加以肯定。文中给出的描写如下：“三水妇女可以说是妇女解放运动的先驱者。她们很早就踏出闺门，到田里干活。为了生存，更为了家人的温饱，她们和男性移民一样，勇敢地跟着水客南来。”

从这些文字可以看出，红头巾这一群体的出现，能够体现传统的社会性别关系——男人主外赚钱养家，女人主内相夫教子这一模式的改变。她们是女性走向社会、自食其力的先驱。

更值得关注的是，这群三水女人进入的是颇具性别歧视的建筑业。建筑业由于对体力要求高，男性以与生俱来的性别体力优势，成为建筑行业的主要力量。但是，红头巾却再一次打破传统，以女性之躯扛起砖石泥土，挑战由生理特征带来的建筑行业从业人员的性别比例失衡。

1977年6月9日《星洲日报》的《几个女人的逸回——豆腐出杂谈》一文中写到：“在建筑工地上当劳工为最多。她们不怕劳苦，在烈日下搓灰沙，担砖石，担泥土，搬木材。这些女工对于工作，最为尽忠竭力，从不偷懒，从不怠工，更不必说罢工了。”

纵观历史，可以看出红头巾跨越女性从事的传统行业，闯入被男性垄断的建筑行业，一定程度上削减工作中的性别歧视。

由此可见，红头巾之所以能在新加坡留下影响力，靠的是她们为新加坡的建筑业做出的巨大贡献，靠的是她们留下的刻苦耐劳的精神，和她们在生活与工作上的进步性。我不禁想问，她们明明有更多值得关注之处，为什么要用这样一幅巨型壁画，描绘一个与真实历史形象相去甚远、像是肩不能挑手不能扛的柔弱的女性形象？

最后，我推荐大家到新加坡国立大学，看一看博物馆中收藏的由画家刘抗绘制的《建筑工地（红头巾）》，看画作中充满力量感的手臂，肌肉结实的大腿，这才是红头巾这一女性群体的形象。

作者是新加坡国立大学中文系硕士生