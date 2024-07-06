交流站：以基于科学和社区的方法管理鸽子

谨答复《联合早报·交流站》于7月1日刊登的陈泽南读者投函《菜市居民肆无忌惮喂鸟》和洪定贤读者投函《控制鸽子数量有更灵活方法》：

我们感谢陈先生和洪先生的反馈。

原鸽（rock pigeon）并非本土物种，其聚集和栖息行为，可能会导致污染和卫生问题。管理城市地区的鸽子等有害鸟类，须采取多管齐下、多方参与，以及基于社区和科学的方法。

各个市镇理事会与国家公园局及其他部门紧密合作，实行清除食物来源、改造栖息地、种群控制等措施。减少人为产生的食物来源的努力，包括解决高楼乱扔垃圾的问题、处理食肆和垃圾中心的厨余、向社区成员宣导喂鸟的负面影响，以及对喂鸟行为采取执法行动。

公园局在接到有关喂食鸽子的反馈后，会采取调查、接触或对喂食者执法等跟进措施。根据《野生动物法令》，喂食包括鸽子在内的任何野生动物的初犯者，可被罚款最高5000元，重犯者可被罚款最高1万元。对于一些涉及惯犯的案件，公园局与市镇会、社区事务署（Municipal Services Office）、人民协会和护联中心（Agency for Integrated Care）合作，了解违法者的动机，并从造成他们的行为的根源着手解决。公园局已接到有人在菜市路第24座组屋一带喂食害鸟的反馈。我们已劝喂食者勿这么做，并一直在该地区巡视。

至于为鸽子安装鸽舍的建议，由于鸽舍内的鸽子密度很高，这可能会弄脏环境和产生卫生问题，给公共卫生带来潜在的影响。此外，其他国家尝试使用鸽舍控制鸽子数量的研究，目前尚无定论。

市镇会和政府部门会继续合作，管理鸽子数量，以保障公众健康，尽量减少对公众造成的不便。通过不喂食鸽子，妥善处理食物残渣，公众在减少鸽子数量增长方面，也可以发挥关键作用。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明