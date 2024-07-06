交流站：小一报名制度应改进

近年来，越来越多孩童无法在住家附近的小学就读。教育部于2021年9月发布三项改革措施，两项致力于更好地实现“就近入学”，其中一项将2C阶段的学额增加一倍至40个，有利于更多孩子能就近入读。

另一项措施则是将住家与学校距离参照范围扩大，更公平地划分“一公里”，给更多孩子报名的机会。在新制度下，整个“学校范围”（School Land Boundary）内的任何一点，都可作为计算距离的参照点，而不是采用校舍原来所在位置为单一参照点。

但这一制度也增加了报名的激烈竞争程度，一些“住在学校门口”的孩子还是无法就近入学。

随着新加坡城市的不断发展，人口密度逐年递增，据知约每隔10年，新加坡每平方公里就会增加约1000名人口。然而，小学招生人数因受到各种因素限制，每年变化不大。

站在新时代，回看“一公里内”及“一公里至两公里”的划分，这一标准便显得过于宽泛。“就近入学”须要更小的优先录取范围，务必做到让住在学校附近“300米”，甚至“100米”范围内的孩子不用在清晨奔波，赶往更远的学校。

我建议相关部门应给予业主居民更高的优先级，同时划分更小范围的“近”，例如把一公里内抽签改为“300米内”抽签，其次为“一公里”内，然后是“一公里至两公里”内，如此才能实现让长期生活在学校附近的孩子，有机会在家门口上学。