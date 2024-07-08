交流站：读华文故事书只为好玩

和一群四年级的小朋友聊华文故事书。我很不经意地提出了一个问题：究竟为什么要读故事书呢？小朋友的答案很多：学华文、认字、对写作文有帮助等等。我说，都对，可是在这些答案之前还有一个答案。

那就是：好玩。

小朋友显然不太明白我说的“好玩”是什么意思，是啊，那一瞬间的我也觉得“好玩”不足以涵盖我的真实感受。读故事书，是因为故事好玩，人物有趣，看了可以会心一笑，或者忧伤哭泣，这些在我看来都是更重要的，确实不能只用“好玩”这个词来概括。

可是，我又找不到另外一个词来表达我的心情。

于是，我又解释：读故事书就是为了读而已，是玩，不是为了写作文，不是为了认字，不是为了阅读理解，就是想看看别人的故事好不好看，好不好玩罢了，没有那么多的目的。

有的小朋友似乎有些理解，可能想到了他读过的某个故事。是啊，故事里的英雄有英雄的生活，英雄的世界，英雄的困难，英雄的厉害，我们只要跟着故事走就好了，我们看别人的故事，就好像喝着冰可乐看一场电影一样，这就够了，干嘛给那么多附加目的呢？

然后，我问小朋友为什么不习惯看华文故事书呢？答案集中在好不好玩、认不认字、篇幅长短上。说实话，只要对一种语文有畏难心理，这些确实都是困难。篇幅长短是问题吗？不是啊，因为读多少是自己可以控制的。读到喜欢就多读一些，读到不喜欢就放下。

认不认字也问题不大，因为没有人会考你诸如“第三页第六行第五个字读什么”这样的问题，更不会考你“请根据这本书写一篇作文”。那么遇到不认识的字怎么办？跳过啊！大概知道故事在说什么就好了，囫囵吞枣也是读故事书的办法之一，读故事书不能用读课本的方法，细致到每个字每个词都了解含义。

小朋友好像头一次听说华文故事书的读法，即便我自己也好像第一次聊到故事书的读法，双方都觉得有些神奇。

于是，我想：如果阅读故事书，是喜悦的、没有压力的；是自由的、没有束缚的；是和读课本不一样的；和上华文课不同的；和阅读理解以及写作不直接挂钩的，这样，小朋友会不会更愿意读华文故事书呢？