交流站：新电信致力帮助客户过渡到5G

谨答复《联合早报·交流站》于7月4日刊登的杨时平读者投函《请延迟终止3G网络》：

我们感谢杨先生的投函。

我们了解移动设备在每个人的生活中扮演着至关重要的角色，尤其是像杨先生这样的使用者。我们向杨先生以及其他仍在使用3G设备的人保证，全岛各门店的员工都已准备好帮助他们完成这一过渡，并为我们最弱势的客户提供额外帮助。我正与杨先生保持联系，以帮助他度过这一过渡期。

对于担心升级设备的费用的后付费（postpaid）客户来说，他们可以保持现有的价格配套，甚至享有免费的5G SIM卡。根据所选择的价格配套，他们可以从低至零元起的一系列价格实惠的款式中，选择5G设备。我们也有许多价格有吸引力、低至100元、无合同的4G和5G设备，供预付费（prepaid）客户选择。我们也会帮助确保他们能够继续使用日常活动所需的应用，并在他们切换到体验更好、更安全的5G设备时，能够使用更多有用的应用。

已收到新电信终止3G流动服务通知的客户，请在3G服务终止前，拨打1688，与我们讨论他们所能够选择的设备。

如同过去两年，新电信将继续积极联系受影响的客户，确保所有客户，尤其是弱势群体，在3G网络被淘汰前无缝过渡到5G网络。

有关3G网络变更的更多详情，请浏览我们的专门网站： Singtel 3G Closure。

（新电信新加坡副首席执行官叶安娜）