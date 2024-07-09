照顾一个人需要很多钱，照顾社会上的弱势群体，需要更多钱。若无公众的捐献、政府的协助，慈善机构肯定面对很大的财务压力，因此我们应该多捐款行善。

根据全国志愿服务与慈善中心的《2023全国捐赠调查》，去年本地捐款中位数下降了，关键因素之一是国人害怕上当受骗。是的，诈骗分子越来越猖獗，现在大家最担心的就是被骗钱，为了安全起见，宁愿选择不捐款，尤其是网上的捐款活动，大家都持保留的态度。

除了担心受骗，公众也不想被强迫捐献特定金额。我就遇到募捐者一开口就要求至少捐10元，拒绝个人按心意捐献，更不接受一二元的捐款。若不顺他们的意思，立刻给脸色看。

这样的现象存在已久，有关当局须要出面处理，不然也会影响公众的捐款意愿。

慈善机构应该保持高度的透明度，保证所有的捐款真正帮到有需要的人，公众才会有信心。

我们不应该因为限制最低捐款金额就裹足不前。所谓聚沙成塔，金额再小，只要有足够的捐献群体，就能发挥力量。家庭和学校应该继续灌输孩子捐钱行善，比如把一部分的零用钱捐出来，三五角钱都无所谓，只要他们从小有行善的观念，大了应该也会继续助人。

行善的人多了，慈善机构也就能有多一些善款救济人。这是好人好事，我们的社会也会更有温情。