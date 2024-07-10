交流站：阿尔法世代的交流方式

什么是阿尔法世代？阿尔法世代，翻译自英文的“Generation Alpha”，指在2010年后诞生的青少年。

随着时代的变迁，我们交流的方式也与时俱进。千禧一代在成长过程中创造的俚语（slang），到了Z世代开始流传；到了阿尔法世代必然开始演变。虽然某些俚语代代相传，更多俚语却流失在岁月的洗礼中。

当阿尔法世代的青少年开始融入社会时，他们破格的交流方式在生活中屡见不鲜。我本身就观察到，最近有很多同级生在阿尔法世代的潜移默化下，开始出现一种与过去迥然相反的交流方式。我发现新一代人惯用一种名为“Brainrot”（直译：脑残）的交流方式与他人交谈。渐渐地，“Sigma”“Skibidi”及“Rizz”等俚语，已经被我们年轻一代当作交流及沟通的口头禅。

这些俚语有什么意思呢？“Sigma” 这个俚语能被理解为“独狼”的意思；形容一个人身强力壮、不屈不挠。“Skibidi”这个俚语来源于网络动画“马桶魔人”（Skibidi Toilet），形容磊落飒爽的人。最后，“Rizz” 缩写自英文的 “Charisma” ，意思就是“魅力”。

千禧一代及Z世代常常对这些异乎寻常的词语感到不耐烦，甚至厌倦。这无可厚非；世代之间的代沟，造成人们对某些俚语产生截然不同的反应。

但是，我本人认为，这不是一个坏现象。世代之间的代沟，是因为我们不够宽容。一个世代必然有自己的新俚语。我们不应该歧视这些新俚语，应该敞开心扉，更宽容地对待新一代年轻人使用的俚语。在很多网络论坛中，很多人常常对阿尔法世代所使用的词汇及俚语发牢骚，认为他们荒诞无聊。但是，我认为这些人主要是因为看不惯。

我们是否能够对这些词汇改变立场？我认为不可能。许多人已经被囚禁在思想的囹圄里，观念已经被捆绑。

你对阿尔法世代使用的俚语又有什么看法及建议呢？