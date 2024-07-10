交流站：全力全面推广传统戏曲

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于6月19日刊登的张乐萱同学投函《别让京剧在本地失传》：

国家艺术理事会与国家文物局感谢张同学的宝贵意见。

包括京剧在内的传统戏曲，是新加坡文化遗产的重要部分，已列入我国非物质文化遗产清单。传统戏曲在新加坡薪火相传，是宝贵的活态遗产。有鉴于此，艺理会、文物局与社区和戏曲从业者密切合作，支持这门传统艺术的发展与推广。

新加坡人从小就有接触传统戏曲的机会。艺理会艺术教育计划（NAC-Arts Education Programme）为所有在籍学生，提供优质的艺术教育体验，高达95%的教育部学校可通过赛马博彩管理局艺术基金（Tote Board Arts Grant），获得艺理会艺术教育计划的支持。新加坡传统艺术中心等多个机构，在艺理会艺术教育计划下，迄今已推出了50多个传统戏曲活动项目，促进国人对传统戏曲的欣赏。

为了提高公众对传统戏曲的了解与欣赏，文物局积极在社区里进行各种推广活动。文物局和牛车水民众俱乐部共同策划牛车水文物馆的展览，其中的展品、照片和个人物品，都由戏曲从业者或前居民捐借。

为培养青少年对传统戏曲的兴趣，艺理会也与相关机构建立合作关系，大力推广京剧等传统艺术，为社区提供丰富多样的艺术活动。例如我们与新加坡华族文化中心合作的试点项目，就有望在2025年为公众带来精彩的传统戏曲节。

传统戏曲机构与从业者也可以获得艺理会和文物局所提供的各种资助与基金，用于演出、制作、能力发展、组织转型和推广等。

我们也通过多个项目，肯定传统戏曲从业者的贡献，例如文物局推出的非物质文化遗产传承人奖（Stewards of Intangible Cultural Heritage Award）。新加坡传统艺术中心创办人蔡碧霞多年来竭力提高我国传统戏曲的艺术水平，是2023年的得奖人之一。

艺理会和文物局致力于发展本地多元文化的艺术和文化场景。我们期待与更多的组织和专业人士合作，以提升和发扬本地的传统艺术与文化。新加坡文化遗产的传承与保护，是社会的共同责任。我们吁请公众积极参与文化活动，支持本地的传统艺术从业者，让传统艺术在本地蓬勃发展。

国家艺术理事会表演艺术拓展司长林娟娟

国家文物局文化遗产政策与研究司长陈美华