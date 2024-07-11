交流站：未跟家属沟通 清心园骨灰转移工程令人错愕

读了《联合早报》6月6日的报道《让更多公众能使用服务 蔡厝港清心园本月展开骨灰土转移工程》，深感震惊。

由于土地面积有限，加上要推动绿葬理念，国家环境局于2018年宣布，在蔡厝港坟场的公园内和万礼火化场建设骨灰撒土园。蔡厝港清心园从2021年5月投入运作，让亲属为往生者的骨灰“花葬”后，撒在这里永久安眠。

我太太生前表示要把骨灰撒在清心园，和花花草草长眠。她去年9月因病去世，我们完成她的遗愿。当我读到清心园要把往生者的骨灰挖出转移到别处，我顿时万分震惊及感到不可思议。清心园才启用三年，为什么这么快就要把骨灰挖出来呢？

最关键的是当局在推动清心园计划时，并没有让公众知道有朝一日会这样做。家属向当局及殡葬业者申请此葬礼时，也完全没有被告知这点。上个月突然宣布转移骨灰一事，并且是在家属毫不知情的情况下仓促决定，完全违背国人对当局推行清心园计划的信任。

当局完全没有跟家属有任何沟通。除了《联合早报》，英文媒体根本毫无报道。这显示当局不尊重往生者和他们的家属。

根据报道，越来越多人选择撒骨灰入土的服务，蔡厝港清心园接到的申请从2021年的约900份，增至去年的约2000份。随着时间久了，骨灰粉会积聚在撒骨灰通道中，然而通道容量有限。当局声称是为了解决日渐增加的地下骨灰，而须要把之前撒下的骨灰挖出来。

这显示当局在推出清心园时缺乏周详的计划，或是设计上有明显的疏漏，否则怎么会在短短三年内，就展开骨灰土转移工程？若一早就有这个安排，则应该明确说明。

我恳请有关当局在正式通知往生者家属之前，立即终止任何挖骨灰转移工作的计划。当局应该另辟新处安置地下骨灰，并改善设计，让它可以容纳更多骨灰。这既能安抚人心，也让清心园里的往生者永远长眠，不受干扰。当局也不须费力、费财、费心，三不五时就得展开骨灰转移工程。