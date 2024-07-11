交流站：借鉴德国经验解决体育场地分配问题

最近MyActiveSG+预订运动设施的系统改成抽签制以后，我和球友都无法订到场地了。以前先到先得的制度虽然有压力，但大多数情况下我们还是能抢到足够的场地，可以每周运动。

ActiveSG希望大家有平等的机会预订体育场地，但抽签制度却是头痛医头脚痛医脚，不但无法解决运动设施不足的问题，还可能导致定期运动的人，因无法确定有场地，难以安排运动时间而放弃运动。这与ActiveSG的初衷相违背。为了增加订到场地的机会，我们会调动更多朋友参加抽签，导致ActiveSG无法知道实际的需求而影响决策。

我曾在德国留学两年，参加当地体育俱乐部打羽毛球。那里的俱乐部体系值得我们学习，不但能有效地解决场地分配与管理的问题，还能激发民众运动热忱。

一、保证大家有球打：

德国城市每个区都有一个俱乐部，向大众开放，不限当地居民，但每个人不能同时加入多个俱乐部。每个俱乐部有各种活动小组，由自愿者负责，包括管理场地和活动经费，购买消耗品等。每个俱乐部有固定的运动场地，我当时是使用一所小学的体育场馆。小组每周安排三次，每次三小时练球，并提供羽毛球和每周一次的体能训练。体育小组还聘请教练给小朋友一周两次的训练。会员每月只须付20欧元（约29新元）会费。

二、鼓励大家更上一层楼：

德国推行俱乐部联赛制度。不论水平，任何成员都可以代表俱乐部参加联赛，获取积分，分数靠前的队伍可以晋级，末位则降级。每个俱乐部都有各自强项，有些还培养出欧洲和奥运冠军。除了联赛，我们也可以参加其他公开赛，报名费由所属俱乐部支付，比赛成绩记录在个人的积分里。

三、会费与医疗保险挂钩强化长期运动：

会员可以拿会费单去保险公司申请优惠券，用来购买体育用品，鼓励大家继续运动。

德国一石多鸟的俱乐部系统值得我们学习。比如，我们可以用民众俱乐部为单位，招集活动爱好者，投选负责人，安排训练时段。学校设施的钥匙由民众俱乐部保管，活动负责人领取归还，确保设施被正当使用。

ActiveSG负责建立俱乐部会员系统，申请注册会员并收费。这一步完成后，可以解决大部分业余玩家订场地的需求，还不需要ActiveSG聘请额外人手管理场地。俱乐部建立之后，可以开始实施联赛制度及奖励制度，鼓励大家积极运动的同时，又为新加坡的竞技体育筛选后备力量。

因大多数体育场地已由俱乐部分配，个人申请的压力就会降低，一对一教练就会有更多机会订到场地。这样可以兼顾业余、半业余运动爱好者的需求。

在没有更好的体系建立前，希望ActiveSG能恢复以前先到先得的订场系统，同时开放更多的学校设施给民众使用，满足大家的需求。