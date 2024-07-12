交流站：就业入息补助计划存在缺憾

笔者是一名自雇人士，曾经受惠于就业入息补助计划 （Workfare Income Supplement）。由于家中有长者需要笔者照料，因此无法投入常规的全职工作，只能在家从事翻译工作。笔者的客户，大半来自非营利组织，所以我和工作伙伴都避免把收费定得过高。

2022年一项新规定横空出世，就业入息补助计划的最低合格月入，在2023年设在500元。这意味低收入者，包括自雇人士在内的最低年薪必须达到6000元，才可纳入就业入息补助计划。

另一方面，从2025年1月起，合格月入顶限将会从目前的2500元调高至3000元。笔者认为将合格月入顶限调高，可让更多国人受惠，值得赞许。但是，把最低合格月入设在500元却是逆向操作。在逻辑上令人费解，在情理上也有欠公道。

因为，某些低薪一族的月入根本不足500元。把原本符合条件领取就业入息补助的人士排除在外，他们却是最需要受惠的一群。如果连月收入少于500元的人士，都不能 “定义” 为低收入者、不能受惠，政府要如何帮助这个群体呢？

低收入群体已经过着捉襟见肘的日子，他们可能是临时工、平台员工或自雇人士。就拿笔者为例，自雇人士没有年假和病假，也没有雇主为我缴纳公积金。在员工福利上，只能完全靠自己。

自雇人士往往也面临就业不足的窘境。不是自身不努力，而是常常出现有价无市的状况，即便收费再低，仍然无人问津。在我们的行业里，口碑和信誉尤其重要。这须要耐心经营，不是一朝一夕，或上上课就能取得立竿见影的效果。

盼望政策制定者在拟定计划时，多为低收入者设想，让每一位国人都能享受国家成功的果实。