交流站：通力深植各族文化的根

《交流站·青年视角》5月29日刊登了刘明鑫同学的《华人不可无“华”之根》，很欣慰看到一名学生对华文真心地热爱，认真在学习。

刘同学是越南华人，学习华文不是为了能在考试取得高分，而是为了了解华族文化的根，所以孜孜不倦母语。他不怕被人嘲笑是在浪费时间，因为那是自己的根，无根的人有如无根的植物，叫他如何能拥有人格？

新加坡有些华人只重视学英文讲英语，不重视自己的母语，与刘同学的态度有很大的差别。

政府费尽心思鼓励各族学习自己的母语，多年来不停推行讲华语运动，也颇有成效，至少年长一辈多数能讲华语。

要营造讲母语的环境，在我国不是易事。应说服惯讲英语的广大民众慢慢改变习惯，至少在家庭和家族活动，以及可行的范围内，主动用母语沟通，给年轻一代立下榜样。

先从小儿抓起。创办第一所“幼稚园”的德国教育家福禄贝尔认为，幼儿园的教育应该用母语进行符合儿童身心的活动，务使幼儿爱上母族的语言。鼓励幼童用母语在幼稚园跟同学交流，回家跟父母沟通，久了就会觉得讲母语是很自然的事。

6月17日《联合早报》有篇报道《教育部调查家长对中英双语态度 促进学校课程设计和就业指导》。这个“新加坡家长对华英双语的态度”的调查问卷分两个部分，要收集家长对华文和英文的态度、日常使用情况，以及孩子在这两门课的表现。

这是很好的开始。除了政府带头，宗乡会馆和宗教组织等也应该积极参与，协助推动本地讲母语的氛围。

展开这项工程时，一方面要对民众讲情说理，让全民认同掌握母语的重要性；另一方面要让国人从幼稚园开始，有机会浸濡在母语文化环境中，让大家从小就不排斥自己的母语和母族文化。