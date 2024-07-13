交流站：擦去小贩文化名片上的尘埃

世界各地都有小贩，唯有新加坡的小贩文化列入联合国教科文组织非物质文化遗产代表名录。《联合早报》在入遗当年的社论中指出：“随着小贩文化入遗，它成为新加坡向世人展示的另一张文化名片。”

小贩中心是新加坡人日常生活的一部分，是多元文化在这个城市国家的缩影。不分种族、男女、老幼、身分，认识或不认识，都可以围坐在一起，享用一日三餐。这是一幅融合小贩，小贩美食及广大食客的和谐社会图景。

然而，最近接二连三发生在小贩中心的事件，却让这张名片蒙上灰尘。《新明日报》报道《杂菜饭一片煎鱼两个菜加蛋卖14元 食客诉贵》（4月6日）、《杂菜饭要价21元 旅客喊贵》（6月22日）和《食阁打包9元汤 女子诉：炸鱼片薄如筷》（7月1日）。

国人到小贩中心用餐，因为便捷，因为“吃得起”，吃得饱，吃得顺心。如果小贩中心的餐饮价格不合理、分量太少，大家还会去吗？

通货膨胀，生活费上涨，人手不足，诸多因素导致食物价格大幅攀升，不是小贩可以完全掌控的。国家发展部和建屋发展局已经在咖啡店大力推行经济餐计划，我们也可以在咖啡店以社理会邻里购物券消费。这些举措必然会推动小贩中心食物价格趋向稳定。

但是，上面提到的新闻事件，关键不在价钱，而在是否合理。大家都不想被“砍菜头”。新加坡的品牌是诚信，如果有关小贩能更透明地标明各类菜品的价钱，能在食客点单时提醒他购买的鱼类、猪扒价格，让食客在知情后做决定，是不是就不会发生这类事件？

我有几次到巴刹买鱼，称好、算好价钱，摊主清洗时发现不是特别新鲜，立刻告诉我换另一条。以这样的态度待客，我们只有感激，怎么会投诉呢。

小贩文化入遗是对几代新加坡人辛勤耕耘的肯定，是小贩摊主和食客齐心协力的结晶，是“新加坡的一张文化名片”，请大家珍惜。