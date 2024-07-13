交流站：捕杀并非整治鸽患有效手段

日前看新闻，惊讶地发现新加坡竟然采取诱捕和人道毁灭的方法控制鸽子数量，且若现阶段试点计划有效，还将会在更多市镇推广。

新加坡的“人鸽冲突”我早有耳闻。诚然，野鸽数量过多会影响城市环境卫生，提高清洁成本，还有可能散播疾病，但捕杀是否是必要且有效的治理手段？

新加坡鸽患问题并非个案。过去，也有许多城市试图通过下毒、射杀、炸死等手段来控制鸽子数量，但效果并不理想。有新闻报道，瑞士巴塞尔从1961年到1985年每年捕杀约10万只鸽子，但鸽子繁衍能力强大，数量仍保持稳定。新加坡也曾采用过投毒、射杀，如果有用，为何今天鸽子数量还是超载？

从经济的角度来看，惩罚喂食者、完善食物垃圾处理系统，需要更高的成本，也更为困难；直接扑杀看起来似乎更高效、经济。然而，扑杀的速度跟不上鸽子生育率的反弹，每年定期捕杀仍然需要付出人力财力，并且治标不治本。

现在国际社会普遍认可，不喂食才是最有效的治鸽手段，把矛头从人转向鸽子实则是本末倒置。除此之外，从各国的经验来看，喂避孕药、引入天敌、噪音驱赶或者在野外设立栖息点，以吸引鸽子远离城市等，都是有效的办法。

以上种种虽然有利有弊，但总比直接杀掉要好；扑杀是最直接，也是最不负责任的方法。对于城市里的流浪猫狗，往往是以绝育的方式控制数量，没听说过直接安乐死的；鸟和猫狗又有何不同？

为了回应动物保护的呼声，新的试点计划通过诱捕和药物，对鸽子实行“人道毁灭”。但这不过是掩耳盗铃，不管是用枪打，还是用二氧化碳，任何非必要的杀戮都是不人道的，所谓“安乐死”不过是人类对自己的心理安慰。科学且仁慈地对待鸽子，原是我们的义务。

如果动物惹恼了人类，就要将其杀害，那动物保护的意义何在？难道仅仅是为了让动物成为城市的装饰品，想要欣赏的时候就保护，觉得碍事了就处理掉？如果不能探索和谐共生之道，那下一步我们还要将枪口对准野鸡、麻雀、松鼠和水獭？

一方面把鸽子视为和平的象征，一方面将其残忍扑杀，绝不是人类对待动物的应有态度。须知，是人类最初驯养原鸽（Rock Dove），将其带入城市；遭到遗弃的宠物鸽、信鸽、赛鸽等又沦落为流浪者。

欧洲城市兴起得早，治理鸽患也更有经验。如英国、德国修建开放式鸽舍，提供食物，吸引野鸽入住，这样既方便集中清理羽毛、排泄物，减少鸽子流落街头的现象，也可以用假鸽子蛋替换真蛋，大大降低繁殖率。在过程中，动物保护组织和义工发挥重要作用。新加坡当局不妨开展和动物保护者的座谈，听取群计群策，并扶持相关组织共同参与治理鸽患。

最重要的是，这样做可以弘扬保护动物、积极解决动物问题的美好品质，而不是让公众理所当然接受“人道毁灭”，以致麻木不仁。再偏个题，可曾有人问过那些捕杀鸽子的工作人员，是否自愿成为“刽子手”？他们会否因此留下心理阴影呢？

（作者是在新加坡实习的中国清华大学新闻与传播学院硕士研究生）