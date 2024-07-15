交流站：年轻人应视婚姻为一辈子的事

婚姻是一首细水长流的歌曲，可以是一辈子的，可是有些人的婚姻却短暂，匆匆几载就结束。

笔者带母亲到私人诊所看医生，遇到一对老夫妇，大概80多岁。老妇人已经不能走动，坐在轮椅上神情呆滞、目无表情、沉默不语，像是失智。她的丈夫很有耐心，也很细心，坐在一旁嘘寒问暖，时而摸摸头，时而摸摸手，很关心的样子。

我想他们是建国一代，如果结婚时20多岁，就是一起走过大半个世纪。还能够这么恩爱，真的非常难能可贵。

他们那一代人可能经历过非常艰辛的日子，风雨中共同度过，一起建设属于他们的家庭。他们的婚姻可以维系这么长久，相信也是经历过了很多，一言难尽。

一辈子的婚姻，怎样去维持呢？除了对彼此的爱和承诺，还要互相磨合，以及有责任感。两人之间的相处是大学问，我想互相尊重、体谅、迁就、容忍都是关键，更重要的是老一辈的人不会视婚姻为儿戏，而是一辈子的事。

现在多数年轻人就不是这么想了，他们的理念是：合则在一起，不合则分，所以离婚率高，又或者不结婚。

年轻人应多向这些金婚银婚等的老夫妇学习，一旦谈婚论嫁，就要负责任，致力于经营婚姻，不要动不动就把“离婚”挂在嘴边，这是很伤心的事。一旦婚姻出现裂痕，就很难弥合了。在签字结婚前多思考，婚约是一辈子的，要和所选择的人共度一生一世，不能草率。