交流站：让议员功绩在区内“留名”

马林百列区内的短程巴士，车身出现议员头身像，显然是告诉大家这是有关议员为居民争取到的最新免费交通服务，不免让人感觉我国全国大选将近，是议员拉票的做法。

暂且不论东南社区发展理事会在马林百列集选区推出的免费短程巴士服务是否针对大选，任何方便与改善区内居民生活与活动的举措，都应值得“敲锣打鼓”，不然经一番精心设计的服务，又被大家漫不经心地当作理所当然。让提出惠民新举措的议员自我宣传，争取选票留任，才是当然。

除了最新的免费短程巴士服务，东南社理会四年前也在区内推出贴近居民的服务，在多个居委会中心内为居民提供流动中医看诊，这也是全国五个社理会中的唯一创举。如果这也是针对大选，那有关议员在数年前就已开始默默备战了。

现在大家习以为常的行人天桥电梯与有盖行人道的倡议与推行者据说是前议员李美花，当年她在自己的选区内为居民争取到的便利，如今遍及全国各个角落。我们是否可以考虑把这些电梯称为“美花电梯”，或是“美花走道”，为她留名？

议员是选区选民的国会代议士，也是一个社区的领导人。他们了解民生，改善民生，但向来总是默默地为民服务。因此有必要做出改变，积极表扬任何提出改善民生新举措的议员。鼓励议员为区内的新举措自我“留名”是个办法，这不但可激励基层的创意，让议员以有限的资源更好地服务民众，也让他们的付出会一直成为区内人津津乐道的事迹。