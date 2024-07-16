交流站：希望储蓄银行别再让我等60天

今年3月30日我在手机上查看储蓄银行交易记录时，发现从3月23日开始就有几笔可疑交易，来自PASMO TO KY和OCL*OCTOPUS AD。一开始是每天一笔，后来变成每天多笔。

3月30日发现时，已经有了14笔交易。我立即拨电到储蓄银行24小时客户服务中心，工作人员建议我报案。我在网上报案一个小时后，裕廊警察局的调查官打电话告知，这是银行的责任，他们不会展开调查。

4月1日我到武吉巴督中心的储蓄银行寻求协助。接待我的实习生帮我填写了14笔未授权交易的欺诈交易表格，告诉我说银行将展开内部调查，但我得至少等待60天。

4月3日我惊讶地发现又有五笔未授权交易，同样是PASMO。次日一早，我急忙再去同一家储蓄银行，同一名实习生同样记录了诈骗交易，还是说得等60天。

在我的要求下见到分行经理。我问他为什么举报后，银行仍让资金从我的账户流出。他解释说，这些交易是通过电子钱包，银行无能为力，但会进行内部调查。

等了60天没有下文，第61天我再致电银行的防诈骗部门。经过多次电话联系后，另一名银行经理来电告诉我，无法帮我追回资金，但将尝试联系更高层，看是否能退还第二批五笔总额230.76元的未授权交易，因为那是我在向银行举报后仍发生的。到了6月6日，钱终于进入我的账户。

关键是第一批14笔未授权交易去了哪里？储蓄银行能为客户提供怎样的安全保障，防止未授权交易？

我已近退休年龄，这些都是我辛苦赚来的钱，我可以向谁求助？ 恳请储蓄银行回应，不要再让我等多60天。