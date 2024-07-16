交流站：新电信把客户资料给第三方？

5月22日我收到新电信的短信，说我的eSport配套到期了，若要取消须要点击短信里的链接或打800-492-2694，否则配套次日将自动更新。我根本没有订阅任何新电信的配套，哪来的更新？

我马上拨电新电信，他们的客服告诉我，新电信不曾传给我这类短信，也没有此类配套，发送方的电话号码不属于新电信。

第二天我再收到新电信的短信，说我的配套已自动更新，心想这肯定是个骗局，所以没理会。

一个星期后我又再收到同样的短信，于是再联络新电信客服，得到的答复跟之前的类似。我还问他“短信里的PRS Baring Service是什么意思”，客服回说不知道。我质问新电信为何让诈骗集团用其名义发短信给我，客服还是回说不知道。

过后我陆续每周都收到类似的新电信短信，我都没理会。

然而当我看到6月份的新电信账单时，吓了一跳，手机用费从每月的25.82元突然跳到70.77元。我即刻到邻近的新电信Hello店，结果被告知：那些短信并不是诈骗短信，而是新电信合作第三方发送的，新电信对客户须支付的额外费用没有责任，我必须向新电信合作第三方追讨。可这第三方是谁啊？我试图拨打短信中的电话号码，可是根本打不通。

请问新电信：为何没征得我的同意，就把我的个人资料分享给第三方？若不是新电信分享，这个第三方怎么会有新电信用户的电话号码？既然第三方所做的一切与新电信无关，为何允许第三方以新电信的名义发短信给我？为何客服对第三方的事一无所知，还说有可能是个诈骗短信？Hello店职员说我并不是第一个受害者，他们也有收到类似的投诉。为何新电信任由他们的合作第三方胡作非为？有采取任何行动阻止更多人受害吗？希望能得到新电信合理的回答。