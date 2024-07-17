交流站：学华文非得死背硬记？

我是一个从马来西亚移民到新加坡的在籍中学生，在马国完成小学教育。我在新马的教育系统里学习到不同的知识和语言。在移民到新加坡几年后，我发现一个非常有趣的现象，那就是大部分本地学生的英语很强，但对母语的掌握则较弱。个人认为是因为本地学生对母语逐渐失去兴趣。这也让我对本地的母语教育制度有了一些看法，在此提出拙见供大家参考，希望拉近本地学生英语和母语水准之间的差距，做到真正的双语精通。

一、华文教材：

现在小学和中学的华文教材比较多记叙文、议论文和一些少量的古诗。记叙文和议论文能让学生有一些写作灵感和增加词汇量，但这也导致学生产生母语只有这类“无聊文章”的印象。

如果教育部能在教材增加多一些古诗，或更多元有趣的小品文，甚至是文言文，而教师又能够引领学生欣赏华文的优美，应该能够激发学习的兴趣和意愿。

我在马国读小学时，因为教材中有有趣的唐诗和绕口令，让我对华文产生兴趣，并从中认识自己的文化。华文不应该只是死读死背，用来应付考试的科目。

二、华文考题：

最近5月‘O’水准华文考试的试卷二有变化，“综合填空”从以前的10题减少为五题，另外五题改为“词语替换”了。为了拿到前面的五分，考生不得不死记硬背。考完试卷二后，身边的一些同学抱怨：把词语表背得滚瓜烂熟，可是只有一个出现在“词语替换”。

为什么我们得靠死记硬背来应付母语考试？学习语文不是为了让我们表情达意、抒发观点、了解自身文化吗？

我认为新加坡考试与评鉴局应该把”词语替换”换成一些开放题，以让学生根据文章提出个人的观点，从小培养批判性思维。

本地的华文教育制度有改善的空间，但我们不能够完全依靠学校和教育部来缩小英语和母语之间的水平。我们须要有意识地、在任何许可的环境下多用母语，而不是把母语“关”在华文课和考试的囚牢中。