交流站：应该有高级英文课程

中学的华文科目有高级华文和普通华文，但是英文没有这样的区别，我觉得这对英文能力强的学生不公平，尤其是在考试成绩方面。

会考时，有些学生有两次参加华文考试的机会，并从两次考试成绩中选择最好的一个，英文则只有一次。（编按：从2027年起，母语笔试每年只举行一次，与英文笔试统一在9月举行。）

新加坡学生从小都是用英文学习，只有母语和相关的文学或文化课程才用母语。对我来说，学习英文比华文更容易，因为从小就讲英语，跟家人也是讲英语。我觉得教育部应该增设高级英文，让英文强的学生，可以修读更深奥的英文。