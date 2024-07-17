交流站：红头巾壁画风波： 抽烟男女双重标准？

桥南路红头巾壁画事件引发热议，尽管市区重建局已通知屋主不必对壁画做出任何更改，仍有许多网民讨论为什么画中的红头巾不能在抽烟？有些人甚至挖出红头巾的旧照片，当中不少显示她们在休息时抽烟的情景。

自小我们在历史课本里看到的红头巾，都是挑着担子，在工地或码头辛苦劳作，她们刻苦耐劳的形象深入人心，本地人因此默认这就应该是红头巾的固定形象。不满这幅壁画面的人向当局投诉，壁画展示的“更像性工作者”，而不是勤劳的红头巾。

如果壁画中描绘的是男性，例如泡咖啡的头手、新加坡河畔的苦力等在抽烟，能否被大众所接受？是否就不会有人投诉？

笔者认为，这与大众媒体或影视作品中以不同标准处理男性抽烟和女性抽烟的形象有关。

在电影、电视剧中，抽烟的男性角色可以是生意人、老板，也可以是英雄人物或反派角色；相反，影视作品中抽烟的女性角色，往往以负面的居多，不少也给人不检点的印象，甚至是直接跟烟花女子挂钩。

男性在影视作品里抽烟会被认为帅，而女性抽烟则被认为是随便或负面。

这形成了一种刻板印象，使大家下意识地将男性和女性的抽烟形象，与特定角色联系在一起。

这显然是双重标准。抽烟危害健康，不分男性或女性。但是落在正面男性形象身上，抽烟可能会被视为一种可接受的行为；但在正面女性身上，则被视为是一种冒犯和不敬。

抽烟是个人的选择，与职业、个人操守、价值观无关。很多人至今仍无法接受红头巾勤奋的形象与抽烟的行为挂钩，其实就是一种在看待不同性别时产生的双重标准。

壁画风波，可以让我们好好思考：我们对男性和女性抽烟是否存在双重标准？为什么到了今天，女性抽烟的形象还是会与性工作者联系在一起？

查阅新加坡的历史资料，可以发现红头巾抽烟的证据，难道就因此而损害她们刻苦耐劳的形象？这种看法只是那位向市区重建局投诉的公众独有的，还是属于广大公众的想法？

作者是南洋理工大学中文系学生