交流站：私人综合健保计划索赔困境

我的朋友被诊断出乳癌第二期，因对保险索赔事宜有些不满，促使我对综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）有了比较深入的了解。

医生建议我朋友先动手术再治疗，她跟保险经纪沟通后，知道保单涵盖95%的手术费，还包括手术前以及手术后各180天的费用。

保险公司只会先付3万元住院费，余款由病人先支付。在评估后保险公司才付钱给医院，医院收到后就会归还病人垫款。

朋友付了5万元到6万元，以为这是很直接的索赔，保险公司很快会赔付。没想到过了一个月，保险公司还在评估中，而她已经要进入下一个阶段的治疗，须要先支付治疗费用，无形中给她增加压力。

她的治疗分两个部分，各四个周期。第一部分的预估账单上列明：保险公司最多会支付2万1000元、公积金2000多元，病人得支付1万元左右。

她不是有保险、只须支付5%吗？医院行政人员告诉她，每年只可以索赔2万1000元。在向保险经纪查询后，才知道这是综合健保计划癌症治疗索赔的规定。幸好她的第一部分治疗从6月开始到9月结束，而她的保单更新日是10月1日，因此第二部分的治疗可以算是下一年的，否则整个化疗过程，她就要支付3万元到4万元。

原以为没有后顾之忧，只须要专心治病，现在才发现不只要治病，还有很大的经济负担。这对癌症病人和家人来说是一个非常大的压力，所以感觉这个保单并没有真正保障受保人的利益。

作为受保人，她要怎么知道这些保单细节，进而找到最好也最符合经济效益的治疗方法？保险经纪是否有义务把这些细节告知受保人，又或是经纪本身也不清楚？

希望卫生部和保险公司能更好合作，为公众提供更清晰、明确、易懂的保单。以下是我想提的几个意见：

一、保险经纪的素质非常重要。他们跟顾客直接沟通，是保险公司的门面，所以他们对产品的熟悉程度，索赔的流程等专业知识必须足够，才能给客户好的建议，让他们得到最大的保障。

二、卫生部网站的综合健保计划比较，并没有提到哪些保险公司须要受保人先垫款。除了卫生部提到的要考虑是否负担得起保费之外，我觉得也应该有一个重要提醒，就是病人是否须要先垫款。

三、简化索赔过程，特别是须要病人先付钱的保单，不然会给保户带来很大的经济压力。