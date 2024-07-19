交流站：须提高payWave交易安全

我最近遗失信用卡，揭示了免接触付款服务payWave交易中的重大安全漏洞。

10多天前，我使用大华银行信用卡SimplyGo乘坐公共交通，直到下班需要用卡时才发现卡丢失了，立即向银行通报，并按照指示报警。

然而，捡到卡的人已经在马来西亚进行多笔交易，第一笔是在当天下午1时左右，仅四个小时就完成超过1200新元的14笔交易。这个人巧妙地利用payWave功能，完成无须签名或密码的小额交易，而我却没有收到任何相关通知。银行解释，只有超过设定额度才会通知用户。

这次事件显示，虽然payWave使用便捷，但也给不法分子可乘之机。

银行说payWave的海外使用模式是默认为“开启”，无须用户激活。这一点不知有多少人知道？

当天我发现盗刷行为时，信用卡系统显示交易尚未确认，但银行说无权停止交易。

在此我提出建议，希望能帮助大家提高防范意识，同时希望银行采取更多保护措施：

对公众的建议：

一、设置银行手机应用和网络账户，每笔交易都通知持卡人，无论金额大小，以便在发现异常交易时立即联系银行冻结账户，减少损失。

二、设定payWave的交易上限，甚至单笔交易的上限。

对银行的建议：

一、 采用更智能的监控系统：通过分析客户的交易模式，识别异常交易并触发警报，及时通知持卡人。

二、将payWave的海外交易功能默认为“关闭”，持卡人须申请才能启用。

三、信用卡挂失后，立即停止所有可疑交易支付，最大限度减少持卡人的经济损失，并与商家合作尽力追回损失款项。

事情发生至今已两周，我不断联系银行和警局，但得到的答复始终是还在调查中。银行原本承诺五个工作日内联系我，但至今未有任何回应。