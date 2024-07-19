交流站：多项措施帮助低薪员工

谨答复《联合早报·交流站》于7月12日刊登的方健宁读者投函《就业入息补助计划存在缺憾》：

我们感谢方先生对就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）的合格月入顶限，即将调高至3000元表示支持。

方先生问，是否有必要将就业入息补助计划的最低合格月入设在500元。设定最低合格月入，是为了鼓励员工从事常规或更高收入的工作。

通过渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）和本地薪金门槛（Local Qualifying Salary），我们在提高低薪员工的薪水方面取得重大进展。如今，有九成的低薪员工从渐进式薪金模式中受益。由于劳动力市场吃紧，雇主为吸引和留住员工而做出调整，未受益于渐进式薪金模式的低薪员工的薪水，也应有所增加。因此，大多数普通员工的收入将超过500元，并受益于就业入息补助计划。若在寻找较高薪水的工作方面需要更多帮助，可向劳动力发展局（Workforce Singapore）和职总就业与职能培训中心（e2i）寻求职业配对服务。

包括平台员工在内的低薪自雇者，也可受益于就业入息补助计划。一旦加强对平台员工的保护措施得到落实，符合条件的平台员工将与雇员一样，按月而不是按年领取就业入息补助。

我们知道，有些人可能因个人情况而不符合最低合格月入，因而更需要帮助。这可能包括承担大量看护责任者、残障者和社区关怀计划（ComCare）的中短期援助领取者。我们会特别为这些符合条件的员工提供就业入息补助，即使他们的月收入低于500元。

（人力部入息保障政策（退休制度）处长林佩芬）